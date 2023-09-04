Девушка полтергейста Элеонора Зугун

В истории есть немало неоднозначных случаев одержимости. Но этот особенный, поскольку его героиня – неграмотная девочка-подросток, которая просто не смогла бы придумать грандиозный план по оболваниванию общества.
В далёком 1925 году жительница румынской деревушки Тальпа 12-летняя Элеонора Зугун подверглась воздействию некой тёмной силы, которую бабушка ребёнка незамедлительно идентифицировала как происки дьявола. Воздух в помещении, где находилась девочка, становился ледяным. Мелкие предметы хаотично перемещались по воздуху, а на крышу дома обрушился каменный град.
На теле ребёнка начали появляться отметины – царапины и укусы, которые очень сложно нанести себе самостоятельно. Родители обратились к священнику, который провёл обряд экзорцизма. Но странности не прекратились. Очевидцы утверждали, что вокруг девочки летала мебель, дул ветер. И буквально из ниоткуда на теле возникали раны – царапины, порезы, укусы. В части документальных подтверждений дело Зугун стало чуть ли не самым подробным в истории случаев одержимости.
Не найдя поддержки у церкви, родные приняли решение поместить дочь в психиатрическую лечебницу. О необычной пациентке узнала влиятельная женщина своего времени – графиня Зоя Василько де Серецки. Аристократка увлекалась всякими потусторонними вещами. И её основной задачей было изучение девочки, а не искреннее желание помочь.
Элеонора стала объектом тщательного исследования. На основе собранных за это время данных впоследствии напишут несколько книг и снимут документальный фильм.
Яркий момент, демонстрирующий способности девочки, описан в книге Виктора Голланца:
Вернувшись домой, семья Зугун ужинала на своей кухне, когда в окно влетел камень… Камень был мокрым и круглым. Было похоже, что когда-то он находился в реке, что была в нескольких метрах от их дома. Семья вызвала священника, тот пометил камень крестом и бросил его обратно в реку. Немного позже тот же самый камень снова залетел в окно. В доме всё ещё находился священник, он опознал камень по тому самому нарисованному кресту.
Во время путешествия по Европе девочка всё ярче демонстрировала способности к телекинезу. Василько де Серецки записала, что её подопечная могла перемещать предметы. Причём не только заставлять летать по воздуху разную мелочь, но и передвигать мебель силой мысли.
Помимо этого в присутствии девушки на стенах появлялись надписи, слышались звуки и ощущались запахи. На теле неожиданно появлялись раны – укусы, ссадины, рубцы. Совершенно неграмотная девушка впадала в транс и начинала строчить на румынском целые послания – связные и вполне грамотные.
Исследователи самых разных направлений и журналисты неоднократно проводили наблюдения за Зугун. Помимо ожидаемой версии с обманом учёные выдвигали предположения о призраке собственной ауры и эмоциональном расстройстве.
Один из медиков, изучавших девушку, заявил, что Зоя сама царапала лицо и шею бедняжки, чтобы подогревать интерес к подопечной. Разъярённая графиня подала на него в суд. Пока длилось разбирательство, способности Элеоноры стали постепенно сходить на нет. Есть предположение, что примерно в это время у девочки случилась первая менструация. Вспышки паранормальной активности случались всё реже, и Нора попросила покровительницу отвезти её домой.
В Румынии девушка получила профессию парикмахера, вышла замуж и зажила обычной жизнью. К её концу женщина стала глубоко религиозной и очень не любила возвращаться к истории одержимости своей юности. Но случай Зугун продолжает оставаться одним из самых достоверных примеров проявления паранормальной активности нашего столетия.
Источник:
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