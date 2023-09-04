Девушка полтергейста Элеонора Зугун

Не найдя поддержки у церкви, родные приняли решение поместить дочь в психиатрическую лечебницу. О необычной пациентке узнала влиятельная женщина своего времени – графиня Зоя Василько де Серецки. Аристократка увлекалась всякими потусторонними вещами. И её основной задачей было изучение девочки, а не искреннее желание помочь.

Элеонора стала объектом тщательного исследования. На основе собранных за это время данных впоследствии напишут несколько книг и снимут документальный фильм.