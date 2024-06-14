"Вонища - на всю улицу!": в Барнауле водитель ассенизационной машины напал на женщину, снявшую незаконный слив фекалий

Во многих городах России "черные ассенизаторы" опорожняют септики частных домов, а затем сливают нечистоты в центральную канализацию. Это строжайше запрещено, и за подобное грозит серьёзный штраф. Поэтому ушлые водилы предпочитают творить свои черные и вонючие делишки по ночам и в удалённых районах.

А в Барнауле женщина застала одного из таких барыг за своей незаконной деятельностью неподалёку от "Ашана".