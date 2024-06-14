"Вонища - на всю улицу!": в Барнауле водитель ассенизационной машины напал на женщину, снявшую незаконный слив фекалий

Водитель КАМАЗа ударил женщину головой о её авто, кричал и требовал, чтобы та перестала снимать.
Во многих городах России "черные ассенизаторы" опорожняют септики частных домов, а затем сливают нечистоты в центральную канализацию. Это строжайше запрещено, и за подобное грозит серьёзный штраф. Поэтому ушлые водилы предпочитают творить свои черные и вонючие делишки по ночам и в удалённых районах.
А в Барнауле женщина застала одного из таких барыг за своей незаконной деятельностью неподалёку от "Ашана".
Источник:
Она начала снимать происходившее, и это здорово разозлило работягу. Он подскочил к женщине, стал кричать и оскорблять её, а затем ударил.
Осторожно! Нецензурная лексика и сцены жестокости!
Источник:
"Выливал говно в коллектор, чего делать категорически нельзя. Для слива отходов есть специально отведенные места. Вонь стоит на все садоводство. Уже несколько лет жители пишут жалобы и в полицию, и в администрацию, управы на таких бизнесменов нет. Я остановилась, чтобы снять видео и отправить очередную жалобу в администрацию и природоохранную прокуратуру. При этом лично ему я не сказала ни одного оскорбительного слова. Реакция водителя меня шокировала! Он выскочили из КАМАЗа и резко ударил меня головой о мою же машину, при этом орал матом. Я написала заявление в полицию. Водитель вины не признает, хозяин ассенизатора тоже. Он считает, что ничего страшного не произошло", - сообщает Елена Алфимова.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю пояснили, что сообщение по указанному инциденту 12.06.2024 зарегистрировано в отделе полиции по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу. По данному факту со стороны сотрудников службы участковых уполномоченных полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение - сообщили СМИ.
Источник:
- "Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
- "Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени
- В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса
- Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру
- В Домодедове яжедед избил чужого ребёнка, приняв его игрушечный нож за настоящий
Повоняет маленько и сольётся