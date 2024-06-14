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"Вонища - на всю улицу!": в Барнауле водитель ассенизационной машины напал на женщину, снявшую незаконный слив фекалий

"Вонища - на всю улицу!": в Барнауле водитель ассенизационной машины напал на женщину, снявшую незаконный слив фекалий

Автор:
14 июня 2024 10:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ассенизационная машина   ассенизация   барнаул   драка   конфликт   незаконный слив нечистот   
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Водитель КАМАЗа ударил женщину головой о её авто, кричал и требовал, чтобы та перестала снимать.

Во многих городах России "черные ассенизаторы" опорожняют септики частных домов, а затем сливают нечистоты в центральную канализацию. Это строжайше запрещено, и за подобное грозит серьёзный штраф. Поэтому ушлые водилы предпочитают творить свои черные и вонючие делишки по ночам и в удалённых районах.


А в Барнауле женщина застала одного из таких барыг за своей незаконной деятельностью неподалёку от "Ашана".


Она начала снимать происходившее, и это здорово разозлило работягу. Он подскочил к женщине, стал кричать и оскорблять её, а затем ударил.

"Выливал говно в коллектор, чего делать категорически нельзя. Для слива отходов есть специально отведенные места. Вонь стоит на все садоводство. Уже несколько лет жители пишут жалобы и в полицию, и в администрацию, управы на таких бизнесменов нет. Я остановилась, чтобы снять видео и отправить очередную жалобу в администрацию и природоохранную прокуратуру. При этом лично ему я не сказала ни одного оскорбительного слова. Реакция водителя меня шокировала! Он выскочили из КАМАЗа и резко ударил меня головой о мою же машину, при этом орал матом. Я написала заявление в полицию. Водитель вины не признает, хозяин ассенизатора тоже. Он считает, что ничего страшного не произошло", - сообщает Елена Алфимова.


В ГУ МВД России по Алтайскому краю пояснили, что сообщение по указанному инциденту 12.06.2024 зарегистрировано в отделе полиции по Индустриальному району УМВД России по г. Барнаулу. По данному факту со стороны сотрудников службы участковых уполномоченных полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение - сообщили СМИ.

Источник:

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Метки: ассенизационная машина   ассенизация   барнаул   драка   конфликт   незаконный слив нечистот   
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8  комментариев
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2k
Иван Иванов 20 минут назад
Это может быть хорошая статья дохода в бюджет, если предусмотреть за это весомый штраф. Как вариант - 1млн.руб. юр.лицу и 30 000 руб. - водиле.
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28k
Sheir 56 секунд назад
Говносос. Во всех смыслах этого слова.
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7k
Duckk 8 минут назад
Закатать упыря лет на 7. В его же говновоз.
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1k
basil pupkin 8 минут назад
Да что этот участковый сможет сделать против таких блатных номеров на КАМАЗе ? :)
Повоняет маленько и сольётся
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329
Артём 19 минут назад
Как по видео понять, что он сливает говно, а не выкачивает?
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2k
Александр Полчаса назад
Участковых? Это сейчас бесполезная служба.
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8k
pinbalist 42 минуты назад
Мозг в говно превратился у типа. Издержки профессии.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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