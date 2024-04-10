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Как якудза украли у японцев татуировку

Как якудза украли у японцев татуировку

Автор:
10 апреля 2024 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   тату   татуировка   факты   фото   якудза   
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Знаете людей, которые набивают на себе на теле имя очередного любовника? Это и сегодня-то не особо умное решение, набить себе имя даже не своего ребенка. Мало ли возлюбленных будет в жизни. А в Японии такой поступок был невероятно популярен в 18 веке! И ни о какой мафии никто не думал.

Как все японцы влюбились в тату

В 18 веке японская культура переживала бум на татуировки. А все из-за того, что в 1757 году в Японии вдруг стал популярным китайский роман «Суйкодэн» (написан он был веками ранее, просто в Японию попал в этот период).

В этой повести о мужественных повстанцах главными были иллюстрации. Сильные и отважные мужчины были покрыты татуировками драконов, тигров, подчеркивающих их невероятную стойкость. Японцы буквально влюбились и захотели себе такие же. И никаких инсинуаций о якудза.

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И все стали делать татуировки!

Их делали многие, вкладывая особый смысл. Например, дорогие татуировки делали себе купцы. Потому что выставлять показную роскошь в одежде им было запрещено, а показать свой статус хотелось.

Или куртизанка ради благосклонности богатого клиента могла вытатуировать его имя на плече.

Имена куртизанок, особенно известных, тоже нередко набивались мужчинами уже на своих плечах. Правда, над такими людьми посмеивались, если эта тату была не взаимной.

Нередко рядом с именем возлюбленного выбивали иероглиф «иночи», то есть «жизнь». То есть этот человек и есть твоя жизнь, а разлучит нас только смерть, прекрасный японский символизм.

Который оказывался ложью

Так же часто, как горячие головы набивали себе чужие имена, они задавались вопросом, как стереть их со своей кожи. Но лазерного удаления тогда не было.

На выбор предлагалось два способа удалить татуировку:

Нагреть табачную трубку и прижечь кожу с татуировкой.

Прожечь их легковоспламеняемыми листьями полыни.

Оба этих метода были ОЧЕНЬ болезненными. Но носить на плече имя предавшего тебя возлюбленного (ведь не всегда отношения заканчивались из-за трагической гибели партнера) было почти что позором.

Как татуировка стала признаком преступника

Виновато само правительство Японии. В начале периода Мэйдзи (когда Япония открыла границы для мира) японское правительство, стремясь защитить свой имидж и произвести хорошее первое впечатление перед лицом нового мира, запретило татуировки.

То есть позволить себе тату могли только те люди, которые уже были вне закона. Или ты делал татуировку и становился вне закона. Постепенно якудза и татуировки стали практически неразделимы, а наработанное искусство татуировки в Японии вынуждено было уйти в подполье.

В 1948 году криминальный статус у татуировки в Японии был отменен. Но было слишком поздно, тату навсегда «запятнала» себя связью с якудза. Тем более якудза не собирались отдавать другим привилегию делать себе на всю спины шикарные татуировки драконов и тигров.

Даже как-то обидно, культура тату в Японии могла сложиться совсем иначе.


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Метки: Япония   тату   татуировка   факты   фото   якудза   
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soar 7 минут назад
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Anarasius
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