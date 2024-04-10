Как якудза украли у японцев татуировку

Как все японцы влюбились в тату

В 18 веке японская культура переживала бум на татуировки. А все из-за того, что в 1757 году в Японии вдруг стал популярным китайский роман «Суйкодэн» (написан он был веками ранее, просто в Японию попал в этот период).

В этой повести о мужественных повстанцах главными были иллюстрации. Сильные и отважные мужчины были покрыты татуировками драконов, тигров, подчеркивающих их невероятную стойкость. Японцы буквально влюбились и захотели себе такие же. И никаких инсинуаций о якудза.