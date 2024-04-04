"Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на работу

Когда Слоун решила замаскировать свои тату с помощью макияжа, её младшие дети призвали маму немедленно вернуть все, как было и отказались с ней разговаривать. Дело в том, что они никогда не видели мать без рисунков, ведь родились, когда Мелисса уже изменила свою внешность.