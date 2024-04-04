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"Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на работу

"Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на работу

Автор:
04 апреля 2024 09:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Мелисса Слоун   Церковь   в мире   запрет   история   люди   мать   тату   татуировка   фото   
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46-летняя жительница Уэльса Мелисса Слоун, имеющая на лице более 800 татуировок, рассказала о трудностях своей жизни. Из-за ее неординарной внешности и зависимости от рисунков на теле, мнение пользователей сети о британке разделилось.

Сама же Слоун называет себя "самой татуированной мамой в Великобритании".

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Мелисса увлеклась татуировками около десяти лет назад. Жительница Уэльса – мать семерых детей, однако пятеро из них не поддерживают с ней контакт из-за эпатажного образа.

Когда Слоун решила замаскировать свои тату с помощью макияжа, её младшие дети призвали маму немедленно вернуть все, как было и отказались с ней разговаривать. Дело в том, что они никогда не видели мать без рисунков, ведь родились, когда Мелисса уже изменила свою внешность.

Однако вид Слоун стал причиной многих трудностей . Британка не работает уже 20 лет, ведь потенциальные работодатели не готовы рассматривать такую ​​кандидатку на должность.

Мелисса даже предлагает чистить туалеты. Вопрос работы стал особенно острым, когда женщина узнала о заболевании своей 11-летней дочери Отом, из-за которой в будущем девочка может ослепнуть.

А недавно Слоун запретили посещать церковь, в частности, из-за распятия на лице. Большинство рисунков женщины были набиты ее партнером Люком, здоровье которого сейчас под угрозой.

Мелисса хотела помолиться за него, но ее выгнали из храма. Местный священник лично попросил Слоун покинуть помещение, добавив, что она пела "слишком громко". "Церковь должна открыть свои двери для всех, но меня оттуда выгнали. Я пела там с кучей людей, это было безумие", – прокомментировала она.

Источник:

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Метки: Мелисса Слоун   Церковь   в мире   запрет   история   люди   мать   тату   татуировка   фото   
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17  комментариев
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2k
просто программист 2 часа назад
Её собачьи проблемы, никто не заставлял уродовать себя
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7k
S__D 48 секунд назад
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8k
V2.Smirnov 9 минут назад
А живет она на что, если "уже 20 лет не работает"?
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11k
ScorpionDS 9 минут назад
То что она дура, не повод не пускать ее общественные места, вроде церквей, а вот на работу вполне имеют права не брать, решать работодателю.
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3k
Seryi_spb 14 минут назад
"Мелисса увлеклась татуировками около десяти лет назад".
"Однако вид Слоун стал причиной многих трудностей . Британка не работает уже 20 лет, ведь потенциальные работодатели не готовы рассматривать такую кандидатку на должность."
"мать семерых детей".
А точно по этой причине она не работает?
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28
Alexander.dmds 14 минут назад
Конченная идиотка
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
больная на голову
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31k
AzuveR 36 минут назад
Только и.панутая,могла с собой такое сотворить. Дитя жалко.
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121
Влад 51 минуту назад
Ну, раньше таких в цирке показывали, можно было денежку заработать. А сейчас,да, уже не удивить народ таким..
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16k
ron Час назад
не туда она обращается по трудоустройству ))
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336
Dima Час назад
однозначно одобряю, вместо мозгов каша!
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2k
Палыч Час назад
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Нашелся же один который это чучело шизойдное трахнул.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3492 поста (3323 в горячем)

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