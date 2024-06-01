Опасность пришла откуда не ждали: миллионы людей оказались под угрозой развития лимфомы

В последние годы татуировки стали популярной формой самовыражения среди большого количества людей. Они украшают тела миллионов, рассказывая уникальные истории или демонстрируют красивые рисунки окружающим. Однако новое исследование, проведенное в Лундском университете в Швеции, выявило связь между татуировками и повышенным риском развития лимфомы. Исследование показывает, что у людей с татуировками намного выше вероятность развития этого вида рака, независимо от размера татуировки.



Доктор Кристель Нильсен, ведущий автор исследования, отметила культурную значимость татуировок, подчеркнув при этом необходимость соблюдения мер безопасности. "Люди, скорее всего, захотят и дальше выражать свою идентичность с помощью татуировок, и поэтому очень важно, чтобы мы, как общество, могли убедиться в том, что это безопасно", — заявила она. Это мнение подчеркивает, что популярность татуировок растет, и это имеет все более широкие последствия для здоровья.



