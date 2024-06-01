FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11613 постов • 1474 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Опасность пришла откуда не ждали: миллионы людей оказались под угрозой развития лимфомы

Опасность пришла откуда не ждали: миллионы людей оказались под угрозой развития лимфомы

Автор:
01 июня 2024 09:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: болезнь   лимфома   рак   тату   татуировка   фото   
1272
4


Популярность татуировок продолжает расти во всех уголках мира. Однако ученые выяснили, что, независимо от размера, они значительно повышают риск развития опасного вида рака.

В последние годы татуировки стали популярной формой самовыражения среди большого количества людей. Они украшают тела миллионов, рассказывая уникальные истории или демонстрируют красивые рисунки окружающим. Однако новое исследование, проведенное в Лундском университете в Швеции, выявило связь между татуировками и повышенным риском развития лимфомы. Исследование показывает, что у людей с татуировками намного выше вероятность развития этого вида рака, независимо от размера татуировки.


Доктор Кристель Нильсен, ведущий автор исследования, отметила культурную значимость татуировок, подчеркнув при этом необходимость соблюдения мер безопасности. "Люди, скорее всего, захотят и дальше выражать свою идентичность с помощью татуировок, и поэтому очень важно, чтобы мы, как общество, могли убедиться в том, что это безопасно", — заявила она. Это мнение подчеркивает, что популярность татуировок растет, и это имеет все более широкие последствия для здоровья.


Лимфома, рак, поражающий лимфатическую систему, оказалась более распространенной среди татуированных людей. Исследование выявило диффузную крупноклеточную В-клеточную неходжкинскую лимфому и фолликулярную неходжкинскую лимфому как наиболее распространенные типы. По данным Американского онкологического общества, неходжкинская лимфома составляет около 4% всех раковых заболеваний в одних лишь США, где в этом году ожидается целых 80 620 новых случая.


В десятилетнем исследовании, опубликованном в журнале eClinicalMedicine, приняли участие 11 905 человек в возрасте от 20 до 60 лет, в том числе 2938 человек с диагнозом лимфомы. Участники предоставили подробную информацию о своих татуировках, и выяснилось, что самый высокий риск был у тех, кто сделал первую татуировку в течение последних двух лет.


Рост распространенности татуировок очевиден: по данным опроса Pew Research Center, проведенного в августе 2023 года, 32% взрослых американцев имеют как минимум одну татуировку, а 22% — более одной. Татуировки чаще встречаются среди женщин, чем среди мужчин. Несмотря на такое широкое распространение, FDA не регулирует чернила и пигменты для татуировок, возлагая эту обязанность на власти штатов и местные органы власти.


Опасения по поводу канцерогенности чернил для татуировок высказывали и медики. Доктор Джанетт Нешейват, сертифицированный врач, отметила, что иммунная система реагирует на чернила, что может привести к внезапным и серьезным проблемам со здоровьем. Растущее признание татуировок под влиянием знаменитостей еще больше подчеркивает необходимость тщательного исследования их воздействия на здоровье.


Поскольку прогнозируется значительный рост мирового рынка татуировок, крайне важно провести всесторонние исследования долгосрочных последствий для здоровья. Исследователи Лундского университета выступают за дальнейшее изучение взаимосвязи между татуировками и различными последствиями для здоровья, считая, что нынешние выводы — это только начало понимания глобальной картины их влияния на нас.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: болезнь   лимфома   рак   тату   татуировка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Стас Старицкий 7 минут назад
По сути это априори психически больные люди и имеет ли смысл их существование и соответствующая порча генофонда человечества?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sumrak58100 10 минут назад
В мире животных всё это естественный процесс. Петухи меряются у кого окрас перьев ярче. Олени - у кого рога более ветвистые. Все стараются выделиться любым способом, даже самым дебильным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 53 минуты назад
Миллионы долбо#бов оказались под угрозой, а не людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Андрей Иванов Час назад
Так это ж хорошо. Татуировки себе в массе ставят преступники, наркоманы и дебилы. То есть если они загнутся, это немного почистит наши ряды. Улучшит генофонд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
746
Дмитрий Час назад
Действительно не ждали, сами уничтожили свою имунную защиту и удивились - что могло пойти не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 2 часа назад
Никогда не понимал смысла татуировок у современного образованного человека.
Чай не дикие племена, которые при помощи татуировок что то хотели выразить.
Грубо говоря - зачем уподобляться дикарям?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1862 поста (1817 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

393012



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь
20 курьёзных ситуаций, которые подкинула жизнь
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#история#аварии#собака#полиция#Россия#улыбнуло
#в мире#люди#интересно#интересное#Автовсячина#факты#кино#инцидент#кот#убийство
#машина#автомир#животные#ДТП#авто аварии#позитив#фильм#девушки#необычно#США
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Компания Johnson &amp; Johnson выплатит почти $9 млрд пострадавшим из-за присыпки, якобы вызывающей рак Компания Johnson & Johnson выплатит почти $9 млрд пострадавшим из-за присыпки, якобы... "Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на работу "Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на... Как якудза украли у японцев татуировку Как якудза украли у японцев татуировку 16 людей, которые пожалели о сделанной татуировке - и переделали ее 16 людей, которые пожалели о сделанной татуировке - и переделали ее Эти люди даже не осознают, насколько ужасны их татуировки Эти люди даже не осознают, насколько ужасны их татуировки

На что жалуетесь?

Вернуться