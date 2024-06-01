Опасность пришла откуда не ждали: миллионы людей оказались под угрозой развития лимфомы

Популярность татуировок продолжает расти во всех уголках мира. Однако ученые выяснили, что, независимо от размера, они значительно повышают риск развития опасного вида рака.
В последние годы татуировки стали популярной формой самовыражения среди большого количества людей. Они украшают тела миллионов, рассказывая уникальные истории или демонстрируют красивые рисунки окружающим. Однако новое исследование, проведенное в Лундском университете в Швеции, выявило связь между татуировками и повышенным риском развития лимфомы. Исследование показывает, что у людей с татуировками намного выше вероятность развития этого вида рака, независимо от размера татуировки.
Доктор Кристель Нильсен, ведущий автор исследования, отметила культурную значимость татуировок, подчеркнув при этом необходимость соблюдения мер безопасности. "Люди, скорее всего, захотят и дальше выражать свою идентичность с помощью татуировок, и поэтому очень важно, чтобы мы, как общество, могли убедиться в том, что это безопасно", — заявила она. Это мнение подчеркивает, что популярность татуировок растет, и это имеет все более широкие последствия для здоровья.
Лимфома, рак, поражающий лимфатическую систему, оказалась более распространенной среди татуированных людей. Исследование выявило диффузную крупноклеточную В-клеточную неходжкинскую лимфому и фолликулярную неходжкинскую лимфому как наиболее распространенные типы. По данным Американского онкологического общества, неходжкинская лимфома составляет около 4% всех раковых заболеваний в одних лишь США, где в этом году ожидается целых 80 620 новых случая.
В десятилетнем исследовании, опубликованном в журнале eClinicalMedicine, приняли участие 11 905 человек в возрасте от 20 до 60 лет, в том числе 2938 человек с диагнозом лимфомы. Участники предоставили подробную информацию о своих татуировках, и выяснилось, что самый высокий риск был у тех, кто сделал первую татуировку в течение последних двух лет.
Рост распространенности татуировок очевиден: по данным опроса Pew Research Center, проведенного в августе 2023 года, 32% взрослых американцев имеют как минимум одну татуировку, а 22% — более одной. Татуировки чаще встречаются среди женщин, чем среди мужчин. Несмотря на такое широкое распространение, FDA не регулирует чернила и пигменты для татуировок, возлагая эту обязанность на власти штатов и местные органы власти.
Опасения по поводу канцерогенности чернил для татуировок высказывали и медики. Доктор Джанетт Нешейват, сертифицированный врач, отметила, что иммунная система реагирует на чернила, что может привести к внезапным и серьезным проблемам со здоровьем. Растущее признание татуировок под влиянием знаменитостей еще больше подчеркивает необходимость тщательного исследования их воздействия на здоровье.
Поскольку прогнозируется значительный рост мирового рынка татуировок, крайне важно провести всесторонние исследования долгосрочных последствий для здоровья. Исследователи Лундского университета выступают за дальнейшее изучение взаимосвязи между татуировками и различными последствиями для здоровья, считая, что нынешние выводы — это только начало понимания глобальной картины их влияния на нас.
Источник:
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Чай не дикие племена, которые при помощи татуировок что то хотели выразить.
Грубо говоря - зачем уподобляться дикарям?!