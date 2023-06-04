В 2000 году ученые нашли в вечной мерзлоте в Сибири гигантский древний вирус

Вирус безвреден для человека и большинства других животных. Поражает он только амёб.

С тех пор ученые провели серию опытов, заражая воскрешенным вирусом амеб. Многие амебы не смогли оказать питовирусу достойное сопротивление. Они буквально лопались и погибали, в среднем, в течение 15 часов после заражения.

Подобные вирусы важно изучать и классифицировать, потому что со временем может возникнуть угроза и для человечества.

Ученые опасаются, что таяние ледников приведет к тому, что будут появляться новые и новые вирусы. И нет ничего невероятного в том, что некоторые из них будут поражать человека. Потенциально, в Европе могут быть вирусы, которые инфицировали неандертальцев. Например, какой нибудь вариант неандертальской оспы или давно исчезнувшей чумы. Они вполне могут подойти и для потомков человека разумного.

«Сейчас есть ненулевая вероятность того, что патогенные микробы, беспокоившие древние человеческие популяции, могут возродиться. А затем заразить и нас», — говорит один из авторов исследования Жан-Мишель Клавери.

Более того, вирус может быть опасен для животных. А потом, после череды мутаций, адаптироваться и заразить человека.