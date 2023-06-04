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В 2000 году ученые нашли в вечной мерзлоте в Сибири гигантский древний вирус

В 2000 году ученые нашли в вечной мерзлоте в Сибири гигантский древний вирус

Автор:
04 июня 2023 10:54
Сообщество : Наука
Метки: Сибирь   вирус   гигантский древний вирус   наука   ученные   факты   фото   
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Французские биологи из Средиземноморского университета смогли добыть из образца вечной мерзлоты в Сибири древний вирус. Найденному образцу было около 30 тысяч лет. Исследование длилось 14 лет и в 2014 году они объявили об открытии нового вида вируса, который получил название питовируса.

Его главная особенность - это один из самых крупных вирусов, известных человечеству на данный момент. Он вытянулся на 1,5 мкм в длину и 0,5 мкм в диаметре, что делает его сравнимым с бактерией.

Внешний вид вируса - овал с толстыми стенками и отверстием на одном конце. Структура напоминает соты.

Вирус безвреден для человека и большинства других животных. Поражает он только амёб.

С тех пор ученые провели серию опытов, заражая воскрешенным вирусом амеб. Многие амебы не смогли оказать питовирусу достойное сопротивление. Они буквально лопались и погибали, в среднем, в течение 15 часов после заражения.

Подобные вирусы важно изучать и классифицировать, потому что со временем может возникнуть угроза и для человечества.

Ученые опасаются, что таяние ледников приведет к тому, что будут появляться новые и новые вирусы. И нет ничего невероятного в том, что некоторые из них будут поражать человека. Потенциально, в Европе могут быть вирусы, которые инфицировали неандертальцев. Например, какой нибудь вариант неандертальской оспы или давно исчезнувшей чумы. Они вполне могут подойти и для потомков человека разумного.

«Сейчас есть ненулевая вероятность того, что патогенные микробы, беспокоившие древние человеческие популяции, могут возродиться. А затем заразить и нас», — говорит один из авторов исследования Жан-Мишель Клавери.

Более того, вирус может быть опасен для животных. А потом, после череды мутаций, адаптироваться и заразить человека.

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Метки: Сибирь   вирус   гигантский древний вирус   наука   ученные   факты   фото   
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5  комментариев
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3k
lekha-fil Полчаса назад
А какого рожна французы делали у нас в Сибири?
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31k
Ego sum qui sum 37 минут назад
так им наверное можно лечиться при амебиазе(заражении амебами)?
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1k
Alexander Gorn 38 минут назад
"...для потомков человека разумного". Автор, к сведению - потомки человека разумного называются "дети".
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43k
Валерий 43 минуты назад
у природы наверняка заготовлено лекарство от особо назойливых и вредных видов, как знать может скоро и оттает новый вид убойного вируса на этот случай, по идее вирусы которые 100 процентов убивают своего носителя существовать не могут но кто его знает что там во льдах законсервировано
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46
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
"Уважаемый редактор!
Может, лучше про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! год подряд
То тарелками пугают
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят! "

может таки хватит про вирусы?!
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