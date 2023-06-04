В 2000 году ученые нашли в вечной мерзлоте в Сибири гигантский древний вирус

Французские биологи из Средиземноморского университета смогли добыть из образца вечной мерзлоты в Сибири древний вирус. Найденному образцу было около 30 тысяч лет. Исследование длилось 14 лет и в 2014 году они объявили об открытии нового вида вируса, который получил название питовируса.
Его главная особенность - это один из самых крупных вирусов, известных человечеству на данный момент. Он вытянулся на 1,5 мкм в длину и 0,5 мкм в диаметре, что делает его сравнимым с бактерией.
Внешний вид вируса - овал с толстыми стенками и отверстием на одном конце. Структура напоминает соты.
Вирус безвреден для человека и большинства других животных. Поражает он только амёб.
С тех пор ученые провели серию опытов, заражая воскрешенным вирусом амеб. Многие амебы не смогли оказать питовирусу достойное сопротивление. Они буквально лопались и погибали, в среднем, в течение 15 часов после заражения.
Подобные вирусы важно изучать и классифицировать, потому что со временем может возникнуть угроза и для человечества.
Ученые опасаются, что таяние ледников приведет к тому, что будут появляться новые и новые вирусы. И нет ничего невероятного в том, что некоторые из них будут поражать человека. Потенциально, в Европе могут быть вирусы, которые инфицировали неандертальцев. Например, какой нибудь вариант неандертальской оспы или давно исчезнувшей чумы. Они вполне могут подойти и для потомков человека разумного.
«Сейчас есть ненулевая вероятность того, что патогенные микробы, беспокоившие древние человеческие популяции, могут возродиться. А затем заразить и нас», — говорит один из авторов исследования Жан-Мишель Клавери.
Более того, вирус может быть опасен для животных. А потом, после череды мутаций, адаптироваться и заразить человека.
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Может, лучше про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же! год подряд
То тарелками пугают
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят! "
может таки хватит про вирусы?!