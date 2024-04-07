Люди из стали. Николай Катин

7 апреля 1945 года при штурме Кенигсберга, оставшись в живых один из всей своей пулеметной роты, старший лейтенант Николай Андреевич Катин отстреливался от немцев из двух пулеметов, а когда враги подошли вплотную, подорвал гранатой их вместе с собой. Ему было 20 лет.

7 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Фридрихсберг (поселок Зелёное города Калининграда) Катин с группой бойцов захватил дом.

Ворвавшись в сильно укреплённый опорный пункт, она перерезала пути отступления части гарнизона. Но советских бойцов было слишком мало на этом участке, чтобы развить успех. К середине дня положение изменилось. Гитлеровцы окружили несколько домов, где засели наши пулемётчики. В течение трёх часов рота сдерживала их натиск. В живых рядом с Катиным осталось только два солдата. Старший лейтенант поручил им один из пулемётов, а сам отстреливался из второго. Немцы вели непрерывный артиллерийский обстрел дома.

После очередного разрыва пулемёт за спиной командира замолчал – погиб его последний расчёт. Катин был вынужден вести огонь из двух пулемётов одновременно, обстреливая обе стороны улицы. К шестой атаке врага пулеметные ленты кончились.

К дому почти вплотную подошло самоходное орудие «Фердинанд», которое произвело выстрел в упор по дому.

Использовав две гранаты, Катин уничтожил самоходку. Как только нацисты ворвались дом, Катин бросил гранату себе под ноги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему лейтенанту Николаю Андреевичу Катину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания штурма 9 апреля 1945 года, старший лейтенант Катин похоронен в братской могиле в посёлке Переславское Зеленоградского района Калининградской области