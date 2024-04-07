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Её хотят все азиаты – бамбуковая жена

Её хотят все азиаты – бамбуковая жена

Автор:
07 апреля 2024 12:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: азиаты   бамбуковая жена   в мире   забавно   люди   новости   
3371
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Куда он с этой штукой пойдет? Ловить раков в озере? Нет, он положит её с собой в кровать и будет очень любить. Жена ревновать не будет, у неё самой такая же.


Для чего нужна бамбуковая жена

Плетеная цилиндрическая клетка из бамбука очень легкая не вес, упругая и стоит недорого. Ее можно купить в небольших магазинчиках по всей юго-восточной Азии. Особенно ценится эта штука в небогатых странах, где мало домов, оборудованных кондиционером.

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А все потому что бамбуковая жена нужна, чтобы спать с ней в обнимку. Потому что даже если ты женат, спать летом в Южной Корее, Вьетнаме, иногда в Китае очень жарко. Все потеют от чужого жара, кожа становится липкой, с утра отвращения ужасные.

А если спать в обнимку с бамбуковой женой, то в ваших объятиях свободно будет циркулировать воздух и давать естественное охлаждение телу. С ней правда лучше спится душными влажными ночами азиатского лета.

Доводилось спать без кондиционера в азиатскую ночь? Я так и не смогла привыкнуть, там многие спят просто под легким пледом или простыней. Очень неуютно.

Ночами в Азии спокойно может быть 35 градусов, полное отсутствие кондиционера и 95% влажность. Для многих россиян центральной полосы – это филиал ада.

И бамбуковая жена служит природным кондиционером, тем более многие любят спать, закинув на что-то ногу или руку. В семейных парах – это супруг, отсюда и заместительное название для бамбукового цилиндра – жена.

Есть даже древние китайские стихи про бамбуковую жену

Есть на лице глаза, но нет зрачков,

и создан весь живот для пустоты.

Но радость есть при встрече у воды,

когда раскрыты лотоса цветы.

Про лотос, это потому что в Китае лотос считается символом лета. И тут намек, что больше всего ты радуешься встрече с такой женой жарким летом.

Рынок стремится удовлетворить все запросы, потому жен делают разной длины – одна для маленьких квартир, другие – для высоких мужчин. Есть детские жены – минимальная длина 70 сантиметров. Но редко когда она бывает длиннее 150 сантиметров, иначе домой трудно будет донести.

В Японии, кстати, больше кондиционеров. Потому там бамбуковых жен вытеснили дакимакуры. Это такие длинные продолговатые подушки, на наволочках которых напечатаны в полный рост любимые персонажи аниме и манги. Чтобы спать в обнимку со своим кумиром.

Пока во Вьетнаме борются с жарой, в Японии борются с одиночеством. Какая грустная ирония.


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Метки: азиаты   бамбуковая жена   в мире   забавно   люди   новости   
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12  комментариев
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787
Сергей 59 минут назад
Российский вариант, рулоны сетки рабицы специально для суровых мужиков
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
Моя дочь спит с дакимакурой)))
Но не думайте ничего дурного - она мегафанатка Саус Парка)))
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35k
Teodor Час назад
хм... поездил я по тропикам вдоволь - нигде такого не видел... Ну, хз - в домах без кондишена не ночевал, однако, так что трындеть не буду.
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61k
turyst Час назад
Только сталь! Только хардкор!

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5k
Горожанин Час назад
Тут главное - дырки. Без дырки - и ни туды, и ни сюды!
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2958 постов (2872 в горячем)

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