Её хотят все азиаты – бамбуковая жена

А все потому что бамбуковая жена нужна, чтобы спать с ней в обнимку. Потому что даже если ты женат, спать летом в Южной Корее, Вьетнаме, иногда в Китае очень жарко. Все потеют от чужого жара, кожа становится липкой, с утра отвращения ужасные.

А если спать в обнимку с бамбуковой женой, то в ваших объятиях свободно будет циркулировать воздух и давать естественное охлаждение телу. С ней правда лучше спится душными влажными ночами азиатского лета.