Клуб Mutabor, закрытый после «голой вечеринки», начал работать под другим названием

Надо признаться, что время бежит слишком стремительно. Как мы все помним, «Мутабор» прикрыли на 90 дней после грандиозного скандала. Но бизнес есть бизнес, и окончательно закрывать оскандалившийся клуб не стали, а просто вывеску сменили.
Ладно, не просто поменяли название, но и убрали кровать, на которой отрывалась Ивлеева, освежили туалеты и перекрасили стены. Ребрендинг - дело серьезное.
Представители площадки подчеркнули, что первоначальное название ночного клуба, которое он носил с дня открытия в 2019 году, будет «намеренно стерто из памяти».
Бонусом ужесточили правила посещения: отбирали любые напитки и еду, таблетки, у некоторых девушек забирали блески для губ и помады.
Дабы посетители не снимали, что же в самом клубе происходит, всем без исключения на камеры телефонов наклеивали липкие стикеры.
Но когда русского человека останавливали подобные запреты? Естественно, после вечеринки в сеть тут же попали записи с нее.
Кстати, тусу проводили в честь 9-летия музыкального лейбла System 108, и ее посетила 1000 человек. При этом оплатить вход и пополнить депозитную карту можно было только наличкой. Ни одна более-менее известная «звезда» шоу-бизнеса мероприятие замечена не была.
Источник:
- «Мы против мракобесия»: владелец клуба «Мутабор», в котором прошла "голая вечеринка" Ивлеевой, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца
- "За неё даже в вытрезвителе никто голосовать не будет!": иноагент Лазарева* решила баллотироваться в Московскую городскую думу
- “Что за машина?”: Павел Дуров опубликовал ролик, как он погружается в ванну, и рассмешил пользователей сети
- "Мы готовы помочь": Моргенштерн* хочет оплатить расходы пострадавших в теракте в "Крокусе"
- Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall
----------
ну еще бы!? так обоср... прогреметь на всю страну и потом начать работать после скандала не сменив личину - это было бы слишком нагло и вызывающе.
Хорошее название для них - "Муда Бро."
Ну была там вечеринка, из которой сделали показательную порку.
Один вопрос: при чём тут сам клуб?
Не нравится, не ходите.
Не нравится что ходят другие, не ваше дело.
Не будут туда ходить, будут ходить другое место, Мутабор просто реально огромный по сравнению с другими.
Кидайте в меня минусами, пишите что хотите, но реально ни одного внятного аргумента против не услышал.
То что во время войны веселятся может? Люди и так сходят с ума уже некоторые, не отнимайте у них способ разрядки. Если он вам не понятен и вы хотите что-то другое предложить, ваше дело. Но люди все разные и на разных этапах, все проходят свой путь, который вам в силу разных причин может быть не понятен.
---------------------------
Ну, что тут сказать. Ума у хозяев площадки не было и не будет.