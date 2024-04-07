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Клуб Mutabor, закрытый после «голой вечеринки», начал работать под другим названием

Клуб Mutabor, закрытый после «голой вечеринки», начал работать под другим названием

Автор:
07 апреля 2024 07:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ARMA   Mutabor   Видео   ребрендинг   шоу бизнес   
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Надо признаться, что время бежит слишком стремительно. Как мы все помним, «Мутабор» прикрыли на 90 дней после грандиозного скандала. Но бизнес есть бизнес, и окончательно закрывать оскандалившийся клуб не стали, а просто вывеску сменили.

Ладно, не просто поменяли название, но и убрали кровать, на которой отрывалась Ивлеева, освежили туалеты и перекрасили стены. Ребрендинг - дело серьезное.


Представители площадки подчеркнули, что первоначальное название ночного клуба, которое он носил с дня открытия в 2019 году, будет «намеренно стерто из памяти».


Бонусом ужесточили правила посещения: отбирали любые напитки и еду, таблетки, у некоторых девушек забирали блески для губ и помады.


Дабы посетители не снимали, что же в самом клубе происходит, всем без исключения на камеры телефонов наклеивали липкие стикеры.


Но когда русского человека останавливали подобные запреты? Естественно, после вечеринки в сеть тут же попали записи с нее.


Кстати, тусу проводили в честь 9-летия музыкального лейбла System 108, и ее посетила 1000 человек. При этом оплатить вход и пополнить депозитную карту можно было только наличкой. Ни одна более-менее известная «звезда» шоу-бизнеса мероприятие замечена не была.



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Метки: ARMA   Mutabor   Видео   ребрендинг   шоу бизнес   
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13  комментариев
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11k
MakDag 2 часа назад
Пусть хоть еб.тся там, лишь бы не курили.
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21k
Robin Hood Минуту назад
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716
Тордион 22 минуты назад
Глупость людей не зависит от места где они свою глупость проявляют. Можно закрыть клуб, где они засветились, но это не помешает им проявляться им в любом другом месте. И что закрывать все клубы где им вздумается заголяться впредь? Помнится пусси трахались на камеру когда то в музее. Музей почему то тогда не закрыли. Странно однако....
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126
Друг Человека Тордион 5 минут назад
Да, какую глупость они вообще сделали то? Какая вам всем разница, что они все там делали? Они же это делали не с вами, а в своём кругу. Вот правда, удивительная вещь, мы все следим негодуя за соседом. И делаем поблажки для себя. Уверен, что практически все здесь хотят сильной руки. Скажем, условного Сталина. Но каждый хочет его для соседа, потому что сам кристально чист, как он думает. Ну, выложили они это куда-то в запрещённый Инстаграм. Но вы что по этим запрещённым сайтам то лазили чтобы это найти? Я на эти ивлеевско-киркоровские рожи смотреть не могу. Причём давно. Так я просто не смотрю их по ТВ и билеты на концерты их не беру. Зачем вы свои нервные клетки тратите в погоней за ведьмами?
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21k
anpetrof Полчаса назад
Видимо, до следующей голой вечеринки, видео с которой в сеть выложат
...
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23k
Shtoppi Полчаса назад
«Представители площадки подчеркнули, что первоначальное название ночного клуба, которое он носил с дня открытия в 2019 году, будет «намеренно стерто из памяти».»
----------
ну еще бы!? так обоср... прогреметь на всю страну и потом начать работать после скандала не сменив личину - это было бы слишком нагло и вызывающе.
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2k
Igor Grishaev 37 минут назад
Mutabor не звучит..
Хорошее название для них - "Муда Бро."
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7k
Владимир 44 минуты назад
Может кто-то внятный ответ дать, чего к клубу то прикопались?
Ну была там вечеринка, из которой сделали показательную порку.
Один вопрос: при чём тут сам клуб?
Не нравится, не ходите.
Не нравится что ходят другие, не ваше дело.
Не будут туда ходить, будут ходить другое место, Мутабор просто реально огромный по сравнению с другими.
Кидайте в меня минусами, пишите что хотите, но реально ни одного внятного аргумента против не услышал.
То что во время войны веселятся может? Люди и так сходят с ума уже некоторые, не отнимайте у них способ разрядки. Если он вам не понятен и вы хотите что-то другое предложить, ваше дело. Но люди все разные и на разных этапах, все проходят свой путь, который вам в силу разных причин может быть не понятен.
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8k
Alex 47 минут назад
Гниды
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8k
Умница-красавица Час назад
Сколько ж долбодятлов у нас?! Переть куй знает куда, в какие-то катакомбы, толпиться в очереди, потом чтоб тебя обшмонали и позаклеивали все отверстия. И все для того, чтоб до утра в дыму и грохоте прессоваться с такими же долбодятлами
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5k
Горожанин Час назад
Представители площадки подчеркнули, что первоначальное название ночного клуба, которое он носил с дня открытия в 2019 году, будет «намеренно стерто из памяти».
---------------------------

Ну, что тут сказать. Ума у хозяев площадки не было и не будет.
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126
Друг Человека 2 часа назад
Вообще то, клуб планировали назвать ARMAGEDDON, но 6 последних букв отвалилась прямо перед открытием. И решили уже вывеску не ремонтировать.
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