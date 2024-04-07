Клуб Mutabor, закрытый после «голой вечеринки», начал работать под другим названием

Ладно, не просто поменяли название, но и убрали кровать, на которой отрывалась Ивлеева, освежили туалеты и перекрасили стены. Ребрендинг - дело серьезное.

Представители площадки подчеркнули, что первоначальное название ночного клуба, которое он носил с дня открытия в 2019 году, будет «намеренно стерто из памяти».