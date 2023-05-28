Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

По данным ЦИК Реджеп Тайип Эрдоган опередил своего соперника во втором туре голосования.
Сегодня в Турции состоялся второй тур выборов в президенты. Всё прошло спокойно, и после окончания голосования начался подсчёт бюллетеней. О том, сколько процентов набрал каждый из соперников, сообщалось каждые полчаса.
После того как обработали 99% бюллетеней агентство Anadolu сообщило о том, что во втором туре лидирует Эрдоган с 52,21% голосов. Его оппонент Кылычдароглу получил наибольшее количество голосов в крупнейших турецких мегаполисах: Анкаре, Измире и Стамбуле, однако не смог одолеть своего соперника.
Тем временем, вся Турция была охвачена ожиданием. В крупных городах сразу после голосования на центральных улицах стали собираться толпы поклонников одного и другого претендента на пост главы государства. В Анкаре стали праздновать победу Эрдогана еще до официальных результатов голосования.
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Толпы народа были замечены и в Стамбуле, и и в Измире. После того, как были обработаны 99,% бюллетеней и стало понятно, что победу одержал Эрдоган с с 51,99% голосов (по информации Анатолийского агентства остаются необработанными порядка 400 тысяч бюллетеней, но они уже не смогут кардинально повлиять на ситуацию), сторонники Эрдогана вышли на улицы крупных голодов.
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А так выглядит Стамбул. На улице зажигают фаеры, слышны лозунги в поддержку Эрдогана и выстрелы в воздух.
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Всё время, пока подсчитывались бюллетени, Реджеп Тайип Эрдоган находился в Стамбуле. Там он, набравший большинство голосов в состоявшемся втором туре выборов главы республики, спел со своими сторонниками любимую песню "Тем, кто слышит и не слышит". Её он исполнял на каждом митинге в рамках предвыборной программы, и эту песню называют "гимном президента".
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Перед отлётом в Анкару старый новый президент Турции выступил перед своими сторонниками в районе Ускюдар в Стамбуле. На этот митинг пришли тысячи людей.
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Соперник Эндогана с результатами выборов не согласен. Кылычдароглу назвал их одними из самых несправедливых в истории страны. Он сообщил, что сдаваться не собирается и продолжит борьбу за демократию. Он также обратился к своим сторонникам, заявив, что те более 25 миллионов турок, которые голосовали за него, должны следовать тем же курсом - на демократию.
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Эти выборы показали желание народа сменить авторитарное правительство - добавил Кылычдароглу.
А сейчас Эрдогана ждут в Анкаре. На площади у президентского комплекса Бештепе собрались тысячи его сторонников.
С переизбранием на новый срок Эрдогана поздравили президент РФ Путин, глава Белоруссии Лукашенко, лидер Армении Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. О реакции США на результаты турецких выборов президента пока не известно.
ЦИК Турции официально объявил о победе Эрдогана во втором туре - сообщает агентство ТАСС. Действующий президент набрал 52,14% голосов по итогам обработки 99,43% бюллетеней.
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США назнячат Кылычдароглу "президентом Турции в изгнании". И он будет встречаться с Гуйадо, Тихановской, Далай-Ламой и другими сказочными персонажами.
за кырпычанго…
за клыкынджанго…
за клыманчъйцф… за эрдогана короче
Для нас важно, что это очередное маленькое поражение США.
ЗЫ. А в общем случае, одна из положительных ролей США наших местностях заключается в том, что США научили нас более-менее разбираться в политике. Кто-то более, кто-то менее, но политика перестала быть уделом "высших сфер". Потому что все поняли, что если США не могут или не хотят бомбить страну, то они начинают вмешиваться, используя местную политическую систему и в расчёте на пассивность местных аборигенов, которые считают политику "грязным делом". Дело-то действительно грязное, однако все поняли, что
Если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой.