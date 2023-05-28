FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10379 постов • 1435 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

Автор:
28 мая 2023 23:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Турция   Эрдоган   видео   второй тур   выборы президента   подсчет голосов   
1417
2
7

По данным ЦИК Реджеп Тайип Эрдоган опередил своего соперника во втором туре голосования.

Сегодня в Турции состоялся второй тур выборов в президенты. Всё прошло спокойно, и после окончания голосования начался подсчёт бюллетеней. О том, сколько процентов набрал каждый из соперников, сообщалось каждые полчаса.


После того как обработали 99% бюллетеней агентство Anadolu сообщило о том, что во втором туре лидирует Эрдоган с 52,21% голосов. Его оппонент Кылычдароглу получил наибольшее количество голосов в крупнейших турецких мегаполисах: Анкаре, Измире и Стамбуле, однако не смог одолеть своего соперника.


Тем временем, вся Турция была охвачена ожиданием. В крупных городах сразу после голосования на центральных улицах стали собираться толпы поклонников одного и другого претендента на пост главы государства. В Анкаре стали праздновать победу Эрдогана еще до официальных результатов голосования.



Толпы народа были замечены и в Стамбуле, и и в Измире. После того, как были обработаны 99,% бюллетеней и стало понятно, что победу одержал Эрдоган с с 51,99% голосов (по информации Анатолийского агентства остаются необработанными порядка 400 тысяч бюллетеней, но они уже не смогут кардинально повлиять на ситуацию), сторонники Эрдогана вышли на улицы крупных голодов.

А так выглядит Стамбул. На улице зажигают фаеры, слышны лозунги в поддержку Эрдогана и выстрелы в воздух.

Всё время, пока подсчитывались бюллетени, Реджеп Тайип Эрдоган находился в Стамбуле. Там он, набравший большинство голосов в состоявшемся втором туре выборов главы республики, спел со своими сторонниками любимую песню "Тем, кто слышит и не слышит". Её он исполнял на каждом митинге в рамках предвыборной программы, и эту песню называют "гимном президента".


Перед отлётом в Анкару старый новый президент Турции выступил перед своими сторонниками в районе Ускюдар в Стамбуле. На этот митинг пришли тысячи людей.



Соперник Эндогана с результатами выборов не согласен. Кылычдароглу назвал их одними из самых несправедливых в истории страны. Он сообщил, что сдаваться не собирается и продолжит борьбу за демократию. Он также обратился к своим сторонникам, заявив, что те более 25 миллионов турок, которые голосовали за него, должны следовать тем же курсом - на демократию.


Эти выборы показали желание народа сменить авторитарное правительство - добавил Кылычдароглу.


А сейчас Эрдогана ждут в Анкаре. На площади у президентского комплекса Бештепе собрались тысячи его сторонников.


С переизбранием на новый срок Эрдогана поздравили президент РФ Путин, глава Белоруссии Лукашенко, лидер Армении Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. О реакции США на результаты турецких выборов президента пока не известно.


ЦИК Турции официально объявил о победе Эрдогана во втором туре - сообщает агентство ТАСС. Действующий президент набрал 52,14% голосов по итогам обработки 99,43% бюллетеней.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Турция   Эрдоган   видео   второй тур   выборы президента   подсчет голосов   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Bill Час назад
Вангую: турецкие либерасты будут выводить "народ" на площади. Получат 3,!4зды и уедут обратно в Штаты.
США назнячат Кылычдароглу "президентом Турции в изгнании". И он будет встречаться с Гуйадо, Тихановской, Далай-Ламой и другими сказочными персонажами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
7k
rutt 42 секунды назад
Ай да двужопый, ай да сykин сын. Сколько денег пиндосских, потраченных на оппозицию, по ветру пустил. К медали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
notatoys Минуту назад
ты за кого?
за кырпычанго…
за клыкынджанго…
за клыманчъйцф… за эрдогана короче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ashabad 8 минут назад
Для нас важно не то, что победил Эрдоган. (Хрен с ним - с Эрдоганом!)
Для нас важно, что это очередное маленькое поражение США.
ЗЫ. А в общем случае, одна из положительных ролей США наших местностях заключается в том, что США научили нас более-менее разбираться в политике. Кто-то более, кто-то менее, но политика перестала быть уделом "высших сфер". Потому что все поняли, что если США не могут или не хотят бомбить страну, то они начинают вмешиваться, используя местную политическую систему и в расчёте на пассивность местных аборигенов, которые считают политику "грязным делом". Дело-то действительно грязное, однако все поняли, что
Если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С 10 минут назад
Эрдагоша прошел по краю. 4% - это очень маленькое преимущество. Чувствуется америка очень хорошо в турецкую оппозицию вкинула
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Killgrave 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Васек повесил трубача 46 минут назад
Турция - исконный враг России. Какая разница, кто там победит? Лучшее пожелание для Турции - сдохнуть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 53 минуты назад
Опять будет тыкать ножами в спину этот любитель сидеть на двух стульях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
sipezik 53 минуты назад
Живу в турецком районе в одном норвежском городке. Сегодня весь день машины сигналят, флаги турецкие везде. Радуется народ. Значит и выборы были честными. Классно же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida Час назад
Оппозиция, хотя и взяла большие города (снова), но кое-где получила меньше голосов, чем на первом туре. Интересно почему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123814



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#в мире#удивительно#США#Госдума
#интересно#люди#СССР#кино#будущее#Юмор#фантазия
#история#дети#факты#наука#космос#красота
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться