Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

Сегодня в Турции состоялся второй тур выборов в президенты. Всё прошло спокойно, и после окончания голосования начался подсчёт бюллетеней. О том, сколько процентов набрал каждый из соперников, сообщалось каждые полчаса.





После того как обработали 99% бюллетеней агентство Anadolu сообщило о том, что во втором туре лидирует Эрдоган с 52,21% голосов. Его оппонент Кылычдароглу получил наибольшее количество голосов в крупнейших турецких мегаполисах: Анкаре, Измире и Стамбуле, однако не смог одолеть своего соперника.





Тем временем, вся Турция была охвачена ожиданием. В крупных городах сразу после голосования на центральных улицах стали собираться толпы поклонников одного и другого претендента на пост главы государства. В Анкаре стали праздновать победу Эрдогана еще до официальных результатов голосования.



