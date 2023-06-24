110 лет за критику Эрдогана: главному турецкому оппозиционеру грозит долгое судебное разбирательство

По данным турецкой газеты Cumhuriyet, против него подали 28 судебных исков, что в совокупности может составить 110 лет тюремного заключения. Более того, если иски будут удовлетворены, Кылычдароглу будет запрещено участвовать в выборах и заниматься политической деятельностью. Сейчас он возглавляет оппозиционную Народно-республиканскую партию.

Так как Кылычдароглу был выдвинут кандидатом в президенты, то он не принял участие в парламентских выборах, состоявшихся в мае. В результате он не получил парламентской неприкосновенности. Воспользовавшись этой возможностью, представители правящей партии не теряли времени даром после президентских выборов.