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110 лет за критику Эрдогана: главному турецкому оппозиционеру грозит долгое судебное разбирательство

110 лет за критику Эрдогана: главному турецкому оппозиционеру грозит долгое судебное разбирательство

Автор:
24 июня 2023 09:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кылычдароглу   Турция   Эрдоган   выборы   оппозиция   суд   
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После 10 по счёту неудачных выборов в президенты Кемаль Кылычдароглу, глава крупнейшей оппозиционной народно-республиканской партии Турции внезапно осознал, что в ходе предвыборной кампании наговорил лишнего, сравнивая Эрдогана с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.

По данным турецкой газеты Cumhuriyet, против него подали 28 судебных исков, что в совокупности может составить 110 лет тюремного заключения. Более того, если иски будут удовлетворены, Кылычдароглу будет запрещено участвовать в выборах и заниматься политической деятельностью. Сейчас он возглавляет оппозиционную Народно-республиканскую партию.

 

Так как Кылычдароглу был выдвинут кандидатом в президенты, то он не принял участие в парламентских выборах, состоявшихся в мае. В результате он не получил парламентской неприкосновенности. Воспользовавшись этой возможностью, представители правящей партии не теряли времени даром после президентских выборов.

 


Они объединили запросы в парламенте против Кылычдароглу и обратились в суд, за возбуждением уголовного дела. Обвинения включают оскорбление Эрдогана, в угрозах, распространение клеветы, разжигание ненависти и этнической розни, а также пропаганду террористической организации. Кроме того, партия Эрдогана подчеркнула, что большинство судебных исков было инициировано самим турецким лидером. Так что Эрдоган оказался ещё и злопамятным.

 

Местные аналитики уверены, что реальный тюремный срок маловероятен, так как это может повлечь за собой дестабилизацией политического положения Турции, но вот штрафов Кемалю, скорее всего, избежать не удастся. Эрдоган часто выигрывал подобные судебные процессы и жертвовал деньги на благотворительность.

 

 

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Метки: Кылычдароглу   Турция   Эрдоган   выборы   оппозиция   суд   
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1  комментарий
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Viktor 9 минут назад
Честно говоря до фени эти тёрки, но запомнить и выговорить "Кылычдароглу" (если бы его выбрали) как-то не аллё!
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