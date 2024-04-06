Что чаще всего гуглят индонезийки?

Оказалось, что уже много лет подряд в Индонезии в период праздников резко выходит на пик запрос «можно ли жениться двоюродным братьям и сестрам». Девушек, повстречавших своих кузенов на семейном ужине, интересует, будут ли дети от такого брака вообще здоровыми?
Почему это происходит?
В Пакистане такие браки нередки, просто бедняки не могут позволить себе выкуп за невесту. А если жениться среди родственников, все небольшое состояние останется внутри семьи, вот родня часто и организует такие договорные браки, а невестам приходится смиряться.
Но в Индонезии девушки гуглят это сами! То есть это их личное желание, неужели там всем кузены – горячие красавчики?
Было бы с кем поговорить
Дело в том, что некоторые мусульманские регионы Индонезии очень религиозны, порой – чрезмерно. Там есть полиция нравов, и суровые тетки, которые ходят по паркам и разгоняют парочек, чтобы девушка не смела оставаться с парнем тет-а-тет даже в общественном месте.
Это уже считается безнравственным. Ну и как тут пообщаться с реальным парнем!? Есть еще сайты для общения, но живая встреча и разговор с настоящим живым мужчиной «сшибает девушек» с ног куда сильнее. Они просто изголодались по нормальному общению с парнями.
Впрочем, парни то же самое, поговорить с кем-то без социального давления – очень расслабляет.
Так безопасно ли жениться на кузенах?
Есть врачи и ученые, которые говорят, что вовсе нет, просто проведите генетический тест на патологии. Но другие просто предлагают посмотреть на выродившиеся рода европейских аристократов.
И вообще сила – в разнообразии, а браки между кузена в разы усиливают шанс передачи какого-либо опасного рецессивного гена.
А что говорит вера по поводу браков между двоюродными братьями и сестрами
Это «мубах». То есть то, что не прописано в святой книге. То есть точного описания явления нет, потому толкователям приходится самим решать, разрешено это или запрещено.
Кстати, странно, почему в Коране это не прописали, неужели в древние времена такой вопрос даже не поднимался? Или наоборот – было настолько само собой разумеющимся, что даже упоминать о женитьбу кузенов не стали.
Но зато четко написано, с кем жениться нельзя – всем, с кем у тебя кровное родство, матери, дяди, тети, бабушки, сестры. И вот методом исключения вывели, что значит, позволено. Женитесь!
Примечательная статистика, что как раз в мусульманских странах такие браки случаются чаще всего. Связано это с закрытостью сообществ, особенно в небольших, немобильных общинах, где сложно познакомиться с другими женихами. А вера накладывает еще и строгие препоны на самостоятельное знакомство. Родители же выбирают своим детям «проверенный» вариант.
Источник:
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Капитан Очевидность (не благодарите)