Что чаще всего гуглят индонезийки?

Почему это происходит?

В Пакистане такие браки нередки, просто бедняки не могут позволить себе выкуп за невесту. А если жениться среди родственников, все небольшое состояние останется внутри семьи, вот родня часто и организует такие договорные браки, а невестам приходится смиряться.

Но в Индонезии девушки гуглят это сами! То есть это их личное желание, неужели там всем кузены – горячие красавчики?