В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышенной радиации

Как оказалось, кто-то решил избавиться от радиоактивного прибора, прикопав его землёй.
В Индустриальном районе Хабаровска ввели режим ЧС в связи с повышенным радиационным фоном. Тревогу в воскресенье забил местный житель, он при помощи дозиметра обнаружил заражение грунта — счётчик Гейгера показал 80 000 микрорентген в час (при норме в 30). Мужчина сообщил об этом оперативным службам, они оцепили место и занялись поиском источника радиации.
Источник:
Сначала источник излучения искали на металлобазе, однако нашли неподалёку — на пустыре под опорой ЛЭП. Это оказался дефектоскоп, в котором находится капсула с цезием-137. Этот аппарат при помощи радиации сканирует стальные конструкции на предмет возможных дефектов. Кто-то решил избавиться от прибора, прикопав его на 10 см под землю.
Сообщается, что радиация поразила зону 30 на 30 метров. Дефектоскоп уже вывезли. Однако режим ЧС снимут только через два дня. Специалисты продолжат проверять местность на наличие других возможных сюрпризов.
Источник:
- "Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна
- «Под машину нырнуть успел. Квартира горит»: после атаки беспилотников в Воронеже ввели режим ЧС
- В Исландии лава вулкана дошла до городка Гриндавик и уничтожила несколько домов
- На Дальнем Востоке нашли подгузники «одобренные» Джо Байденом
- В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк
Мне кажется найти прикопавшего можно и даже нужно, а потом его самого прикопать.
Хотя, много лет назад, на одном из форумов видел, что находят даже источники от старых рентген аппаратов, правда, не вскрытые. Если бы такой источник вскрыли, то моментально превратились бы в обугленную мумию.
Что там прорваная канализация...