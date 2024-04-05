В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышенной радиации

Сначала источник излучения искали на металлобазе, однако нашли неподалёку — на пустыре под опорой ЛЭП. Это оказался дефектоскоп, в котором находится капсула с цезием-137. Этот аппарат при помощи радиации сканирует стальные конструкции на предмет возможных дефектов. Кто-то решил избавиться от прибора, прикопав его на 10 см под землю.





Сообщается, что радиация поразила зону 30 на 30 метров. Дефектоскоп уже вывезли. Однако режим ЧС снимут только через два дня. Специалисты продолжат проверять местность на наличие других возможных сюрпризов.