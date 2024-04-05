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В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышенной радиации

В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышенной радиации

Автор:
05 апреля 2024 13:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Хабаровск   дефектоскоп   радиация   режим чс   утилизация   
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Как оказалось, кто-то решил избавиться от радиоактивного прибора, прикопав его землёй.

В Индустриальном районе Хабаровска ввели режим ЧС в связи с повышенным радиационным фоном. Тревогу в воскресенье забил местный житель, он при помощи дозиметра обнаружил заражение грунта — счётчик Гейгера показал 80 000 микрорентген в час (при норме в 30). Мужчина сообщил об этом оперативным службам, они оцепили место и занялись поиском источника радиации.

Сначала источник излучения искали на металлобазе, однако нашли неподалёку — на пустыре под опорой ЛЭП. Это оказался дефектоскоп, в котором находится капсула с цезием-137. Этот аппарат при помощи радиации сканирует стальные конструкции на предмет возможных дефектов. Кто-то решил избавиться от прибора, прикопав его на 10 см под землю.


Сообщается, что радиация поразила зону 30 на 30 метров. Дефектоскоп уже вывезли. Однако режим ЧС снимут только через два дня. Специалисты продолжат проверять местность на наличие других возможных сюрпризов.

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Метки: Видео   Хабаровск   дефектоскоп   радиация   режим чс   утилизация   
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12  комментариев
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Харон ( Χάρων) 2 часа назад
И прибор с цезием-137 и без номера....
Мне кажется найти прикопавшего можно и даже нужно, а потом его самого прикопать.
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5k
Александр 38 минут назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиационный_инцидент_в_Краматорскеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Радиационный_инцидент_в_Краматорске
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5k
Александр 39 минут назад
Такую капсулу сулчайно потеряли в карьере, потом из этого карьера взяли щаебень (или песок) и отлили панельный дом. Капсула фонила долгое время, там семья умерла, потом нашли. Дело было в Краматорске.
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4k
RaiJu 48 минут назад
Я люблю Хабаровск, но там на окраинах живут быдло.
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2k
Duke_kir 56 минут назад
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641
Guilty Pleasure 2 часа назад
еееееблан взял и выкинул
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4k
shyrik 2 часа назад
Вообще, подобные приборы, должны быть под строгим контролем и учетом. Если серийный номер сохранился, быстро вычислят, откуда ноги растут.
Хотя, много лет назад, на одном из форумов видел, что находят даже источники от старых рентген аппаратов, правда, не вскрытые. Если бы такой источник вскрыли, то моментально превратились бы в обугленную мумию.
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Если госдеп ещё перед находкой не заорал, что это точно не каклы, то может и не каклы!
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Фигассе...

Что там прорваная канализация...
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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