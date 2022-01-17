Неудачный ход: самые скандальные рекламные кампании в России

Главный амбассадор новогоднего настроения в стране, несмотря на свою вековую историю, имеет и печальный опыт рекламы на своем счету.

Так, в 2016 году компания запустила рекламную акцию со звездами разного калибра и потратила на нее 10 миллионов рублей. Правда, все оказалось впустую из-за того, что в одной из соцсетей бренд выпустил карту России без Крыма, Курильских островов и даже без Калининградской области.

Затем бренд постарался вывернуться, и исправил ошибку. Но тут вмешались украинские политики и острый вопрос признания Крыма территорией России. Некоторые из государственных мужей даже попытались запретить напитки компании на территории Украины из-за якобы признания полуострова российским. Один из депутатов Верховной рады пошел еще дальше – он запустил в соцсетях хештег #BanCocaCola.