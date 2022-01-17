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Неудачный ход: самые скандальные рекламные кампании в России

Неудачный ход: самые скандальные рекламные кампании в России (19 фото)

Автор:
17 января 2022 10:38
Сообщество : Факты
Метки: cocacola   ikea   бургер кинг   неудача   реклама   скандал   факт   
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Часто, стремясь повысить популярность своего бренда, рекламщики упускают важную деталь: их реклама мало того, что может кого-нибудь невзначай оскорбить, так еще и нанести серьезный репутационный урон бренду. Рассказываем о самых скандальных рекламных кампаниях в России за последние несколько лет.

 

Coca-Cola

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Главный амбассадор новогоднего настроения в стране, несмотря на свою вековую историю, имеет и печальный опыт рекламы на своем счету.

Так, в 2016 году компания запустила рекламную акцию со звездами разного калибра и потратила на нее 10 миллионов рублей. Правда, все оказалось впустую из-за того, что в одной из соцсетей бренд выпустил карту России без Крыма, Курильских островов и даже без Калининградской области.

Затем бренд постарался вывернуться, и исправил ошибку. Но тут вмешались украинские политики и острый вопрос признания Крыма территорией России. Некоторые из государственных мужей даже попытались запретить напитки компании на территории Украины из-за якобы признания полуострова российским. Один из депутатов Верховной рады пошел еще дальше – он запустил в соцсетях хештег #BanCocaCola.

Затем посольство Украины в Вашингтоне обратилось к руководству компании там, а заодно и в PepsiCo и в Госдепартамент США. Политики нарасхват стали заявлять, что действия американских компаний противоречат политике США и мирового сообщества и вообще так нельзя.

При этом в центральном офисе корпорации заявили, что во всем виновато агентство, которое разрабатывало карту. Оно якобы не согласовывало с центром изменений.

 

Reebok

Если вы не слышали про скандальную рекламную кампанию Reebok, в которой приняла участие фем-активистка Залина Моршенкулова, вам сильно повезло.

В 2019 году компания запустила рекламную акцию с хештегом #нивкакиерамки. В основном, участвовали в кампании спортсменки, но для съемок пригласили и активистку и автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Моршенкулова.

Рядом с фотографией девушки в брендовых вещах красовалась надпись «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». И почти сразу разразился скандал, который затем стал мемом. Многие мужчины были не согласны с такой сексуализацией. Женщины же, в свою очередь, тоже не сказать, чтобы оценили данную рекламу: хоть и взгляд на женщину как на сексуальный объект уже давно не в трендах, мужчин тоже не стоит воспринимать как вещь.

В итоге маркетологам Reebok пришлось извиняться и говорить, что никого обидеть вовсе не хотели, а многие бренды в итоге обыграли этот провал компании.

 

Burger King

Российское подразделение ресторанов быстрого питания вообще не скупится на различные ухищрения и каламбуры с абсценной лексикой и попытки задеть конкурентов.

Например, в 2016 году компания выпустила «самый острый в мире воппер». Булочки бургера окрасили в красный цвет, а слоган выбрали яркий и неоднозначный – «Смотри не обострись».

И хотя акция «зашла» потребителю, ФАС начал искать нарушения в этой рекламе.

Кто тогда мог знать, что это – лишь начало череды неоднозначных слоганов? Для мороженого в компании выбрали слоган «Налижемся, для куриных продуктов – «Раскурячь их всех» (его признали нарушающим ФЗ о рекламе) и «Окурительный чикен фри», для кофе – «Толчок для бодрого дня» и для наружной рекламы – «Едал такое?».

Также у компании были и другие слоганы, которые в целом играли с каламбурами практически на грани. Например, обещание «раздать по «Е-Баллам» за кофе» (получили штраф на 105 тысяч рублей), а еще слоганы «Похоже на какое-то наедалово».

Ко всему прочему, компания постоянно подначивает своего прямого конкурента McDonald’s.

 

«Вкусвилл»

Сеть магазинов этой компании продает натуральные продукты и славится их качеством. Кроме того, маркетологи активно ведут медиа, в том числе выпускают собственные материалы. Одним из таких материалов стала серия «Рецепты семейного счастья».

В серии рассказывали о простых семьях-клиентах компании. Но в какой-то момент героинями выпуска стала нетрадиционная семья. Впоследствии бренд заявил, что так хотели без лицемерия показать вообще всех покупателей магазина.

Реакция последовала быстро: со стороны консервативного сообщества полилась критика, а со стороны либерального – одобрения за смелость.

Но вскоре материал удалили и заменили его на фото традиционных семей с подписью «Мы считаем эту публикацию ошибкой». В итоге представители ЛГБТ-сообщества возмутились такому шагу, и запустили флешмоб с хештегом #мынеошибка. Гетеросексуальные же покупатели посчитали такой поступок просто некрасивым (как минимум).

В итоге многие покупатели отказались от бренда, а автор рекламной кампании и несколько человек из его команды ушли из «Вкусвилла». Но самой пострадавшей стороной в этом скандале оказалась все та же семья: женщинам пришлось уехать из России из-за многочисленных угроз в их адрес.

 

IKEA

Шведские магазины мебели крайне популярны в России. И конечно, и они ведут свои сообщества в соцсетях для рекламы и повышения узнаваемости бренда.

В 2018 году компания выпустила пост в Facebook с опросом и фото, в котором писала: «Что делать, если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки».

Ответы предлагались следующие: приготовить блинчики с вареньем, встретить мужа с улыбкой и избегать фразы «Дорогой, нам надо поговорить». Судя по всему, бренд хотел пошутить, но шутка выдалась, мягко говоря, неудачной.

Комментаторы стали спрашивать, по какому праву IKEA сравнивает женщин с собаками и требует угождать мужчине. Правда, в конечном итоге пост удалили, и скандал сошел на нет сам собой.

 

Visit

Производитель презервативов в принципе никогда не отличался какой-то особенной стеснительностью. Их ежедневные посты провокационные, но иногда могут и оскорбить. В 2019 году они опубликовали один из таких постов, на котором была изображена пачка презервативов со змеей, а подпись гласила «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год».

На этот пост обратила внимание общественность: не понравилась реклама ни активистам, ни широкой публике. Затем компании пришлось писать длинный пост с извинениями, суть которого была примерно в том, что маркетологи не хотели оскорбить девушек, а говорили лишь про редкий секс.

Однако это породило лишь новую волну негодования: пользователи спорили с брендом и между собой о том, что, вообще-то, так могут называть и женщин и мужчин, да и оскорбления в адрес компании посыпались в огромном количестве.

В итоге Visit предложил пользователям придумать самый оскорбительный комментарий в адрес компании. Победителю обещали подарить смазку. А скандал затем затих.

 

Альфа-Банк

В марте прошлого года пресс-служба банка заявила, что рэпер Моргенштерн теперь работает на них. Он якобы будет «директором по работе с молодежью».

При этом в банке говорили, что рэпер будет ходить на работу в офис, участвовать в совещаниях и отчитываться о результатах – прямо как самый обычный работник.

Затем появился клип репера, в котором он рассказал о розыгрыше 3 миллионов рублей среди держателей карт. ФАС, правда, рекламный ход не оценила.

А все потому, что в клипе Алишер заходит в банк с бутылкой алкоголя, пьет, обращается к несовершеннолетним и просит родителей завести им карту. Банк же он называет «лучшим банком страны». Но нет отдельных критериев, почему сделано такое заявление. В итоге банк и Моргенштерн были вынуждены по решению суда объясниться со службой.

Затем и вовсе выяснилось, что рэпера на работу на самом деле не брали, и это было лишь рекламным ходом. При этом реклама сработала отлично: у банка появилось 162 тысячи новых клиентов со средним возрастом в 19 лет.

 

А какие рекламные кампании считаете неудачными вы?

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Метки: cocacola   ikea   бургер кинг   неудача   реклама   скандал   факт   
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Лёха Час назад
Сбербанк стал экосистемой сбер.
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SergS1 8 минут назад
Реклама Альфа-банка сработала отлично, у них появилось 162 тысячи сопливых полупокеров нищебродов и ушли десятки тысяч состоятельных людей с традиционными взглядами.
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21k
Ватаку Накомоде 20 минут назад
В очередной раз показывает что у нас куча идиотов, которым дай лишь повод на что нибудь оскорбиться. Мне лично на все указанные рекламы насрать. Увижу, подумаю "гыы, прикольно - обострись" или "ой блин, что за дебильный слоган у рибока" и пойду дальше. Мне в голову не придет идти куда то жаловаться..
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32k
turyst Полчаса назад
"придумать самый оскорбительный комментарий в адрес компании. Победителю обещали подарить смазку."

Ай, молодцы!!!
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0
Sergey Sozonik Полчаса назад
STIMOROL-КОЗЕЛ
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4k
Александр 45 минут назад
черная реклама тоже реклама
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25k
Владимир Час назад
Девка-лего это вообще кошмар, а эти лесбиянки тоже бред. Показывать в рекламе психически нездоровых людей.. Ну это не корректно.
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4k
onebibis Час назад
Залина Моршенкулова неудивительно, что страдает феминизмом.
Это всё что остаётся делать

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