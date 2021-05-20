15 забавных разочарований всех времён, которые преподнёс шопинг онлайн

Покупки через интернет навсегда изменили мир розничной торговли. Одним из замечательных свойств онлайн шопинга является то, что там вы можете найти буквально все, что захотите, независимо от того, насколько это редкая, странная или необычная вещь. Но в бочке мёда всегда есть ложка дёгтя, а иногда и две. Покупателям ни на минуту нельзя терять бдительность, иначе их постигнет разочарование, как героев этого поста.

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Они ошиблись с длиной штор 0 Источник:

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Этот рюкзак очень подошёл Барсику 0 Источник:

2 по географии 0 Источник:

Крайне маленькое и неудобное кресло 0 Источник:

Простота - это стильно 0 Источник:

Размерчик подкачал 0 Источник:

Вместо двух чашек, пришла одна 0 Источник:

Посуда оказалась кукольной 0 Источник:

А выглядел как настоящий 0 Источник:

Футболка на слона 0 Источник:

Размеры комода были указаны очень приблизительно 0 Источник:

Я заказывала подходящий размер 0 Источник:

Половник великана 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник: