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15 забавных разочарований всех времён, которые преподнёс шопинг онлайн

15 забавных разочарований всех времён, которые преподнёс шопинг онлайн (16 фото)

Автор:
20 мая 2021 23:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Забавные   Онлайн   бдительность   интернет   разочарования   торговля   шопинг   
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Покупки через интернет навсегда изменили мир розничной торговли. Одним из замечательных свойств онлайн шопинга является то, что там вы можете найти буквально все, что захотите, независимо от того, насколько это редкая, странная или необычная вещь. Но в бочке мёда всегда есть ложка дёгтя, а иногда и две. Покупателям ни на минуту нельзя терять бдительность, иначе их постигнет разочарование, как героев этого поста.
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Метки: Забавные   Онлайн   бдительность   интернет   разочарования   торговля   шопинг   
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4  комментария
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
Который раз.. одно и то же.. не надоело баянить?
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30
MerryGoRound Минуту назад
Одно и то же....одно и то же... Не надоело еще постить вечные баяны?!
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−48
vova old 45 минут назад
да бывает но один звонок в банк или в кредитную карточку решает всё мгновенно
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14k
vikklu Час назад
Ну а кто же виноват? Смотреть надо, что покупаешь и не надеяться на пятак рублей прикупить. Я вон тоже разок флешек прикупил по 8 долларов штука и ёмкостью 2 гига.
Больше не хочу.
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