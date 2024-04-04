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"Длинные ногти и гороскопы": мужчины рассказали, что их сразу отталкивает в девушках

"Длинные ногти и гороскопы": мужчины рассказали, что их сразу отталкивает в девушках

Автор:
04 апреля 2024 10:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Красный флаг   девушка и парень   знакомство   интересно   истории   отношения   отталкивает в девушках   
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У каждого человека есть такие принципиальные пункты, с которыми нельзя мириться. Выбирая спутника жизни, можно столкнуться с разным негативом. Мужчины вот рассказали, что их сразу отталкивает в девушках и является красным флагом.

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А что для вас "красный флаг" при знакомстве с девушкой?

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Метки: Красный флаг   девушка и парень   знакомство   интересно   истории   отношения   отталкивает в девушках   
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KotSkripaley 13 минут назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1582 поста (1537 в горячем)

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