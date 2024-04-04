"Длинные ногти и гороскопы": мужчины рассказали, что их сразу отталкивает в девушках

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У каждого человека есть такие принципиальные пункты, с которыми нельзя мириться. Выбирая спутника жизни, можно столкнуться с разным негативом. Мужчины вот рассказали, что их сразу отталкивает в девушках и является красным флагом.
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А что для вас "красный флаг" при знакомстве с девушкой?
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