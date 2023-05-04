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Н[э] — настойчивость

Н[э] — настойчивость

Автор:
04 мая 2023 17:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   наглость   настойчивость   подборка   
1793
15
Изучая русский алфавит, я всё же смог добраться до буквы "Н". Какая замечательная буква. С неё начинается много полезных слов, например "непотребство", "наглость", "неуравновешенность", "невменяемость" и, конечно, "настойчивость".
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   наглость   настойчивость   подборка   
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