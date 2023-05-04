Н[э] — настойчивость

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Изучая русский алфавит, я всё же смог добраться до буквы "Н". Какая замечательная буква. С неё начинается много полезных слов, например "непотребство", "наглость", "неуравновешенность", "невменяемость" и, конечно, "настойчивость".
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4. Доминируй, властвуй, унижай
6. Всегда говорите людям, что вы веган, не оставляйте их в покое (даже если это не так на самом деле)
7. А ещё можно завести две симки. Одну — для всех, другую — исключительно для рабочих контактов
10. Вместо подобной настырности лучше бы снизили ставки по кредитам. Подсказать, на чём можно сэкономить?..
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