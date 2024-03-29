Зависть — дело наживное

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Каждый из нас кому-нибудь завидует. Кто-то бюсту подруги, кто-то игровой приставке друга... Ну вы понимаете... Кстати, вы же помните, что зависть — это один из смертных грехов?!
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