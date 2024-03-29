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Зависть — дело наживное

Зависть — дело наживное

Автор:
29 марта 2024 19:47
Сообщество : Юмор
Метки: Завидуют   Зависть   Прикол   Юмор   интересное   подборка   
2903
16
Каждый из нас кому-нибудь завидует. Кто-то бюсту подруги, кто-то игровой приставке друга... Ну вы понимаете... Кстати, вы же помните, что зависть — это один из смертных грехов?!
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Метки: Завидуют   Зависть   Прикол   Юмор   интересное   подборка   
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9  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
да и сам шпиц дороже тебя.
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137
Влад Полчаса назад
Дама не замужем и без детей купила дом?? Ну-ну.. Наверное, у неё слишком дохрена денег,и она может себе позволить оплачивать личного садовника,сантехника\электрика,дворника..
У моей сестры получилось так, что она живет одна в доме. Каждый день гребет этот долбаный снег.. Даже сегодня..
А скоро начнется огород..
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137
Влад VEDICHE Минуту назад
А вы кем работаете?
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2k
Victor Час назад
Не завидуй. У той, что слева, к старости отвиснут. А у той что справа ничего не поменяется)))

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Александр Ломовицкий 2 часа назад
а это электро йорк
Ссылка coub.com
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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