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Славные попутчики, являющиеся скорее исключением, а не правилом

Славные попутчики, являющиеся скорее исключением, а не правилом

Автор:
28 марта 2024 20:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Юмор   в транспорте   подборка   попутчики   попутчицы   
4685
18
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Метки: Прикол   Юмор   в транспорте   подборка   попутчики   попутчицы   
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39k
Александр Час назад
Нет
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
Подбросили бы?
Категорично НЕТ !
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−5
Игорь 23 минуты назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Eсли оставите контакты, то я готов веpнyть с пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйста, номеp телефона на любyю сyммy: 8-(952)-133-65-10 (баланс номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
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6k
Wadim 51 минуту назад
Не она, а он какого роста. Высокого как и все трансы.
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2k
Alexander Gorn Час назад
14 - роста-то она нормального, просто сиденье на возвышении. А вот обвязка на левой ноге интересная... и почему-то только на ней. Сползла?
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21k
Robin Hood Час назад
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35k
Юр21 Час назад
И взрыв мимиметра уничтожил самолёт...
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35k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
один на днях поорал - рейс задержали, с самолета сняли - толи срок грозит, толи штраф миллионный...
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11k
Garpia121 Час назад
Если взрослый начнет орать в самолёте, его или высадят до полёта, или встретят серьёзные дяди после посадки. Так что это право весьма сомнительно.
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 682 поста (676 в горячем)

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