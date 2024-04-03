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«Мне вообще не смешно»: детский омбудсмен Петербурга предложила подумать о ментальном здоровье малышей и разобраться со странными мультиками в интернете

«Мне вообще не смешно»: детский омбудсмен Петербурга предложила подумать о ментальном здоровье малышей и разобраться со странными мультиками в интернете

Автор:
03 апреля 2024 15:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анна Митянина   Видео   Омбудсмен   Санкт-Петербург   депутаты   дети   маша и медведь   скибиди туалет   
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Она показала отрывки из проектов «Маша и медведь» и «Скибиди-туалет».

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сегодня выступала перед депутатами Заксобрания. Она поразмышляла о качестве контента в сети и о его влиянии на неокрепшие детские умы.

Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема - это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора.

И привела пару примеров. Первый - это мультфильм «Маша и медведь», к нему у Митяниной вопросов нет, зато они есть к голосовому помощнику «Алисе». По словам омбудсмена, дети часто спрашивают умную колонку: «Почему Маша живёт одна?»

Этот вопрос задают дети и отвечает на него... Мы все подарили своим детям «Алису». «Алиса» решает домашние задания, предлагает, как проводить досуг.

И продемонстрировала ответ Алисы: Маша - призрак мёртвой девочки, поэтому её видят только животные. А родители девчушки не справились с горем после смерти ребёнка и уехали. Поэтому они и живёт одна.

В ответ на это в зале засмеялись, а Анна Митянина сказала:

А мне вообще не смешно. Это 5-6 лет.

И показала отрывок из другого мультика - «Скибиди-туалет». Проект и правда очень странный. Его создал Алексей Герасимов, студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). У него есть канал на Ютубе, где он выкладывает анимационные ролики про битву говорящих голов, торчащих из унитаза, и роботов.

Но эти унитазы «выстрелили» и завирусились по всему миру: на канал Герасимова подписано уже 40 миллионов человек, а у роликов десятки миллионов просмотров. В январе «Скибиди» уже заинтересовалась полиция и собиралась провести проверку, но о её результатах пока не слышно.

Митянина рассказала депутатам, что вирусные ролики очень популярны у детей. Они даже просят родителей купить им игрушки в виде унитазов. Омбудсмен показала их и поинтересовалась у коллеги:

Александр Николаевич, вы хотите, чтобы ваши внуки, Марик и Василиса, играли в эти игрушки?

В конце Митянина отметила, что нет ничего удивительного в том, что дети сейчас стали более жестокими. Но о каких-то последствиях для современных мультиках - выборочном запрете или цензуре - пока не слышно. Да и в целом - многие считают, что нужно больше времени заниматься своими детьми. При правильном воспитании и положительном примере родителей, никакие летающие унитазы психике ребёнка не повредят. А другие говорят, что Митянина права - современные детские проекты уж очень «необычные». И точно не идут ни в какое сравнение с советскими, когда над ними работало множество талантливых людей.

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Метки: Анна Митянина   Видео   Омбудсмен   Санкт-Петербург   депутаты   дети   маша и медведь   скибиди туалет   
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Зумеры совсем кукухой поехали, со своими Скибиди-туалетами вместо мозгов!
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9
Амфибрахий Валерьич 14 минут назад
про Бубу не забудьте!
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864
Quantimus 21 минуту назад
Запрещайте детям всё что угодно, хоть запирайте в бункерах до совершеннолетия, чтобы ни с чем не замарались. Проблема в том, что взрослы опосредовано пострадают, потому что закроют просто всё, потому что чётко разграничить аудиторию не могут.
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15k
Vital Idol 23 минуты назад
ну, а кто детям даёт это смотреть?! вопрос к родителям! там ещё "бразильская эпиляция" есть, чё она про неё молчит?!
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15k
Александр Полчаса назад
Я, конечно, русский язык знаю хорошо... Литературный редактор, как-никак. Но в слове "омбудсмен" (как при произношении, так и при написании) на уровне ощущений меняю буквы М и Б местами. Коллеги, я один такой?
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2k
Duke_kir Полчаса назад
детей надо воспитывать, а не спихивать на мультики, сериалы или программы
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13k
Karelian 44 минуты назад
А у меня и "Маше.." есть претензии. Это мультик для взрослых, детям его показывать нельзя. Дети копируют поведение этой неадекватки. У меня племянники из этого мультика взяли только прыжки на кровати и стучание ложной по столу с криками: "Сейчас мы будем кушать, сейчас меня покормят. Кашу! Кашу!"
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42k
Сергей 58 минут назад
История про унитаз навеяла, старый анекдот.
Спрашивают: чем отличается ночной горшок от телевизора?
А ничем, просто в горшке лучше видно!
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929
idhr 2 часа назад
так дурачёк с головой в унитазе и не притендует на детский контент-то, а 18+ если там нету пометки 18+ то это да, не здорово ... Но проблема основная в том, что 10-и летний мальчик или девочка, на вопрос ресурса есть ли им 18+ радостно ставит галку, что есть 18+, и получает полный доступ ... и на порнхаб может зайти, если догадается ... Вот прочитает тут сейчас, и догадается, кстати, на порнхабе вообще есть ограничение 18+, ну хоть формальное, тьам галку посатавить при регистрации ? ...
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
а тут то всё норм?
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August
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  • 2744 поста (2697 в горячем)

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