«Мне вообще не смешно»: детский омбудсмен Петербурга предложила подумать о ментальном здоровье малышей и разобраться со странными мультиками в интернете

Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема - это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора.

И привела пару примеров. Первый - это мультфильм «Маша и медведь», к нему у Митяниной вопросов нет, зато они есть к голосовому помощнику «Алисе». По словам омбудсмена, дети часто спрашивают умную колонку: «Почему Маша живёт одна?»

Этот вопрос задают дети и отвечает на него... Мы все подарили своим детям «Алису». «Алиса» решает домашние задания, предлагает, как проводить досуг.

И продемонстрировала ответ Алисы: Маша - призрак мёртвой девочки, поэтому её видят только животные. А родители девчушки не справились с горем после смерти ребёнка и уехали. Поэтому они и живёт одна.

В ответ на это в зале засмеялись, а Анна Митянина сказала: