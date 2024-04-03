«Мне вообще не смешно»: детский омбудсмен Петербурга предложила подумать о ментальном здоровье малышей и разобраться со странными мультиками в интернете

Она показала отрывки из проектов «Маша и медведь» и «Скибиди-туалет».
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сегодня выступала перед депутатами Заксобрания. Она поразмышляла о качестве контента в сети и о его влиянии на неокрепшие детские умы.
Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема - это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора.
И привела пару примеров. Первый - это мультфильм «Маша и медведь», к нему у Митяниной вопросов нет, зато они есть к голосовому помощнику «Алисе». По словам омбудсмена, дети часто спрашивают умную колонку: «Почему Маша живёт одна?»
Этот вопрос задают дети и отвечает на него... Мы все подарили своим детям «Алису». «Алиса» решает домашние задания, предлагает, как проводить досуг.
И продемонстрировала ответ Алисы: Маша - призрак мёртвой девочки, поэтому её видят только животные. А родители девчушки не справились с горем после смерти ребёнка и уехали. Поэтому они и живёт одна.
В ответ на это в зале засмеялись, а Анна Митянина сказала:
А мне вообще не смешно. Это 5-6 лет.
И показала отрывок из другого мультика - «Скибиди-туалет». Проект и правда очень странный. Его создал Алексей Герасимов, студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). У него есть канал на Ютубе, где он выкладывает анимационные ролики про битву говорящих голов, торчащих из унитаза, и роботов.
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Но эти унитазы «выстрелили» и завирусились по всему миру: на канал Герасимова подписано уже 40 миллионов человек, а у роликов десятки миллионов просмотров. В январе «Скибиди» уже заинтересовалась полиция и собиралась провести проверку, но о её результатах пока не слышно.
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Митянина рассказала депутатам, что вирусные ролики очень популярны у детей. Они даже просят родителей купить им игрушки в виде унитазов. Омбудсмен показала их и поинтересовалась у коллеги:
Александр Николаевич, вы хотите, чтобы ваши внуки, Марик и Василиса, играли в эти игрушки?
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В конце Митянина отметила, что нет ничего удивительного в том, что дети сейчас стали более жестокими. Но о каких-то последствиях для современных мультиках - выборочном запрете или цензуре - пока не слышно. Да и в целом - многие считают, что нужно больше времени заниматься своими детьми. При правильном воспитании и положительном примере родителей, никакие летающие унитазы психике ребёнка не повредят. А другие говорят, что Митянина права - современные детские проекты уж очень «необычные». И точно не идут ни в какое сравнение с советскими, когда над ними работало множество талантливых людей.
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Знаем, плавали. От запаха той каши даже я, по старой армейской привычке, убегал.
Там ещё куча примеров, не буду углубляться.
Меня так в детстве от нездорового желания к пицце (после просмотров Черепашек Ниндзя) отучили. Мамина пицца "из того, что было" - шедевр на лепёшке из переваренных макарон, томатной пасты, сыра "Дружба" и мелкорубленных кровяной колбасе и замороженных перцев... Я после этого блюда только смеялся, когда Микеланджело хватал первый кусок пиццы из коробки)))
Спрашивают: чем отличается ночной горшок от телевизора?
А ничем, просто в горшке лучше видно!