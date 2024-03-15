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«Я просто в шоке»: в Санкт-Петербурге гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский сад и стала рассказывать о «минусах работы»

«Я просто в шоке»: в Санкт-Петербурге гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский сад и стала рассказывать о «минусах работы»

Автор:
15 марта 2024 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   воспитательница   дети   детский сад   
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Она снимала ребятишек на видео и лихо материлась.

Обычно, среди непростых моментов в работе воспитателем в садике указывают низкую зарплату, постоянный стресс, переработки и кучу других проблем.

Некоторые особы так недовольны нелёгким трудом с детьми, что начинают снимать видео о «минусах работы». Как раз такая дама и стала звездой одного из питерских садиков.

Она устроилась воспитательницей на подмену, занялась малышами и стала немедленно делиться переживаниями в соцсетях. Родители ребят говорят, что сначала наткнулись на один ролик - в нём девушка отчитывала мальчугана, который случайно обдулся на прогулке.

Я в а**е, просто б****. Ты чё, мальчик? Десять раз спросила: «Ты хочешь в туалет?» Да ну на***, я просто в шоке.

Кто действительно пришёл от этого в шок, так это папы и мамы детей. Они бросились к заведующей детского сада, устроили разбор полётов и девушку уволили по статье. После этого она закрыла профили в соцсетях и перестала отвечать на звонки.

Подобные случаи не редкость - скандалы с нянями и воспитательницами вспыхивают регулярно. Как считает детский психолог, тут поможет только тотальный контроль за работой всех сотрудников садика. И было бы ещё неплохо как-то фильтровать кандидатов и не брать всех подряд.

Во всех помещениях должны стоять камеры, и сотрудники должны знать об этом. А тех, кого поймали на том, что они грубо обращаются со своими воспитанниками, нужно увольнять не по собственному желанию, а как полностью профнепригодных к работе с детьми. Некоторые воспитательницы любят оправдывать свою агрессию тем, что дети их вывели, что они ведут себя ужасно и так далее. Но в их трудовом контракте записано, что воспитатель обязан найти индивидуальный подход к каждому ребенку, в том числе трудному, «неуправляемому». А если ты не умеешь или тебе не хватает терпения и выдержки, значит, надо менять профессию.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   воспитательница   дети   детский сад   
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3  комментария
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4k
DVPET 16 минут назад
По всей стране вакансий в детских садах много. А вот хороших специалистов, согласных на такую маленькую ЗП мало.
Вот и берут кого попало. Других желающих просто нет...
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22k
Shtoppi 3 минуты назад
"... гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский сад и стала рассказывать о «минусах работы»"
--------
ну, гламурной - то сучке видимо привычнее не работать как люди, а на коленях стоя ху_ца от папика принимать во все дырки не особо напрягаясь.
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6k
Владимир 7 минут назад
"Вы не видели начала видео, они ее довели" (с)
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