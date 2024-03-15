«Я просто в шоке»: в Санкт-Петербурге гламурная девушка устроилась воспитательницей в детский сад и стала рассказывать о «минусах работы»

Некоторые особы так недовольны нелёгким трудом с детьми, что начинают снимать видео о «минусах работы». Как раз такая дама и стала звездой одного из питерских садиков.

Она устроилась воспитательницей на подмену, занялась малышами и стала немедленно делиться переживаниями в соцсетях. Родители ребят говорят, что сначала наткнулись на один ролик - в нём девушка отчитывала мальчугана, который случайно обдулся на прогулке.

Я в а**е, просто б****. Ты чё, мальчик? Десять раз спросила: «Ты хочешь в туалет?» Да ну на***, я просто в шоке.

Кто действительно пришёл от этого в шок, так это папы и мамы детей. Они бросились к заведующей детского сада, устроили разбор полётов и девушку уволили по статье. После этого она закрыла профили в соцсетях и перестала отвечать на звонки.