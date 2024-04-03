СМС от бабушек, которые поймёт любой внук

Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество

"Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети

Чем больше родственников, тем хуже для психического здоровья

Полицейские в Австралии арестовали 100-летнюю женщину, чтобы исполнить ее желание

Подслушано: убойная подборка о родственниках

Когда не повезло с тёщей