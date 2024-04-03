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СМС от бабушек, которые поймёт любой внук

СМС от бабушек, которые поймёт любой внук

Автор:
03 апреля 2024 13:58
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бабуля   бабушка   переписка с бабушкой   родственники   смс от бабушки   
1912
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Переписка с бабушкой - это особый вайб. Чаще всего они делятся тем, что происходит у них в жизни, шлют фото с дачи и зовут вкусно поесть. Пользователи выставили общение с прорадительницами, которые знакомы многим.

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Метки: Прикол   бабуля   бабушка   переписка с бабушкой   родственники   смс от бабушки   
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Slonyash Час назад
Тепло...
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8k
Пуриц Жорж 43 минуты назад
Эх, моей бабули уже 25 лет нету. Очень скучаю
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1579 постов (1535 в горячем)

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