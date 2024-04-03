СМС от бабушек, которые поймёт любой внук

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Переписка с бабушкой - это особый вайб. Чаще всего они делятся тем, что происходит у них в жизни, шлют фото с дачи и зовут вкусно поесть. Пользователи выставили общение с прорадительницами, которые знакомы многим.
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