Чем больше родственников, тем хуже для психического здоровья

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А ещё хуже, когда эти родственники слишком инициативны, плодовиты и знают о твоём существовании. Подборка необычных ситуаций, которые не могли не произойти.
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12. Есть родственник, будет и кабачок
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Метки: Прикол Юмор интересное подборка родные родственники
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