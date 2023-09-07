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Чем больше родственников, тем хуже для психического здоровья

Чем больше родственников, тем хуже для психического здоровья

Автор:
07 сентября 2023 16:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   родные   родственники   
797
17
А ещё хуже, когда эти родственники слишком инициативны, плодовиты и знают о твоём существовании. Подборка необычных ситуаций, которые не могли не произойти.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   родные   родственники   
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1  комментарий
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dima423 18 минут назад
У моих предков был большой участок в ближнем подмосковье, сперва жили все вместе в 1 доме большой семьей, и потом в начале 90х участок поделили на 3 части, построили отдельные дома, и вот мы щас живем на даче соседями с братьями 2-3-юродными, у всех свой дом, свои семьи постоянно вместе тусим, жарим шашлычки, бухаем, купаемся в басике... красота))
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