FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2090 постов • 782 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Истории про бабушек, которые дают жару даже в пожилом возрасте

Истории про бабушек, которые дают жару даже в пожилом возрасте

Автор:
09 февраля 2024 11:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бабуля отжигает   бабушка   истории   истории из жизни   истории про бабцшек   моя бабушка   родственники   
1634
16

Бабушки - настоящие зажигалки. Несмотря на то, что телом они уже старушки, но в душе - вечные дети. Они активничают и порой так отжигают, что родственники только крутят пальцем у виска.

×
×

А как отжигали ваши бабушки?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: бабуля отжигает   бабушка   истории   истории из жизни   истории про бабцшек   моя бабушка   родственники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
tuka 12 минут назад
5 - все правильно мама говорит, не раз встречал людей, которые ради детей и внуков всю жизнь себе отказывали даже по мелочи, они реально заслужили что бы баловать себя разными безделушками, пусть даже и не сильно нужными
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 16 минут назад
Моя бабуля умерла недавно, 95 лет, разум не потеряла. Жалею, что так и не успел сказать , что как я её сильно любил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
14 - У меня такую одёжу подперденчик называла )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
doker Час назад
Все бабушки хороши, если не впали в такой маразм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68801



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бабушки у подъезда

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересно#ДТП#Автовсячина#забавно#кот#Россия#история
#Прикол#автомобили#люди#интересное#авто аварии#дети#Китай#факты#кино#Еда
#Юмор#автомир#в мире#аварии#США#подборка#природа#Разное#Спорт#позитив
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Девушки рассказали про жадных бывших, которые за копейку готовы были удавиться Девушки рассказали про жадных бывших, которые за копейку готовы были удавиться Когда не повезло с тёщей Когда не повезло с тёщей "Выскакивает мокрая в полотенце": истории про курьеров и необычную доставку "Выскакивает мокрая в полотенце": истории про курьеров и необычную доставку "Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при трудоустройстве "Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при... 14 человек, которые никогда не забудут свою поездку в лифте 14 человек, которые никогда не забудут свою поездку в лифте

На что жалуетесь?

Вернуться