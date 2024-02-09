Истории про бабушек, которые дают жару даже в пожилом возрасте

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Бабушки - настоящие зажигалки. Несмотря на то, что телом они уже старушки, но в душе - вечные дети. Они активничают и порой так отжигают, что родственники только крутят пальцем у виска.
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А как отжигали ваши бабушки?
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