Пользователь Reddit с помощью дрона тайно снял приграничный город в КНДР

Синыйджу от КНР отделен рекой Ялуцзян. Еще в 2020 пользователь с ником XiaoHao2 запустил дрон с территории Китая, а снимками четырехлетней давности поделился только сейчас.
Северная Корея всегда была закрытой страной, поэтому любые фото и видеосвидетельства о том, как там живут люди, вызывают неподдельный интерес. В городе Синыйджу всё спокойно, тихо и размеренно. По крайней мере, так было около четырёх лет назад, хотя вряд ли что-то существенно изменилось за прошедшее время.
На фото и видео, снятом с помощью дрона, можно видеть чистые улицы. Вместо светофоров - уличные регулировщики, а на зданиях натянуты полотна с коммунистическими лозунгами.
В соцсетях предположили, что пустынные улицы и малолюдность вызвана скорее всего ранним часом съемки. Впрочем, в это время в мире началась пандемия, и, возможно, в Северной Корее власти тоже ввели карантинные меры для граждан. Всё это версии предположительного характера, т.к. о том, что в то время происходило и без того в закрытой стране, можно лишь догадываться, но не утверждать.
Известно лишь, что в короткое время из страны были высланы практически все иностранцы, а въезд в неё закрыли.
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А пост пользователя стал вторым в рейтинге "Топ дня" 27 марта. Также снимавшего дроном предупредили об опасности преследования после публикации. Т.к. китайское правительство поддерживает связь с КНДР, если понадобится, что автор фото и видео будет выдан соседней стране как преступник.
Впрочем, в обсуждении предположили, что китайский пользователь уже уехал из страны, иначе так бы не рисковал. В конце концов, Синыйджу - город приграничный, и неизвестно, как северокорейцы расценят съемку их территории с дрона.
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Где все люди?
https://nkorean.ru/tury/https://nkorean.ru/tury/
А вообще удивительно! Почему то едут туда единицы, выбирая другие направления. Почему? Но на вопрос не будет внятного ответа.
Но люди едут. Там кстати есть пионерские лагеря для детей. У меня у товарища сын летал, остался доволен. Были с китайцами в одну смену.
https://maps.app.goo.gl/pPFAMmRx4rtg1AUF6https://maps.app.goo.gl/pPFAMmRx4rtg1AUF6
Ну не уныло у них там, согласен с тем что время сьемки - раннее утро, поэтому и дымка, как будто смог