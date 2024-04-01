Пользователь Reddit с помощью дрона тайно снял приграничный город в КНДР

А пост пользователя стал вторым в рейтинге "Топ дня" 27 марта. Также снимавшего дроном предупредили об опасности преследования после публикации. Т.к. китайское правительство поддерживает связь с КНДР, если понадобится, что автор фото и видео будет выдан соседней стране как преступник.

Впрочем, в обсуждении предположили, что китайский пользователь уже уехал из страны, иначе так бы не рисковал. В конце концов, Синыйджу - город приграничный, и неизвестно, как северокорейцы расценят съемку их территории с дрона.