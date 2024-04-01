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Пользователь Reddit с помощью дрона тайно снял приграничный город в КНДР

Пользователь Reddit с помощью дрона тайно снял приграничный город в КНДР

Автор:
01 апреля 2024 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Reddit   Жизнь в Северной Корее   КНДР   Северная Корея   интересное   съемка с дрона   
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Синыйджу от КНР отделен рекой Ялуцзян. Еще в 2020 пользователь с ником XiaoHao2 запустил дрон с территории Китая, а снимками четырехлетней давности поделился только сейчас.

Северная Корея всегда была закрытой страной, поэтому любые фото и видеосвидетельства о том, как там живут люди, вызывают неподдельный интерес. В городе Синыйджу всё спокойно, тихо и размеренно. По крайней мере, так было около четырёх лет назад, хотя вряд ли что-то существенно изменилось за прошедшее время.


На фото и видео, снятом с помощью дрона, можно видеть чистые улицы. Вместо светофоров - уличные регулировщики, а на зданиях натянуты полотна с коммунистическими лозунгами.



В соцсетях предположили, что пустынные улицы и малолюдность вызвана скорее всего ранним часом съемки. Впрочем, в это время в мире началась пандемия, и, возможно, в Северной Корее власти тоже ввели карантинные меры для граждан. Всё это версии предположительного характера, т.к. о том, что в то время происходило и без того в закрытой стране, можно лишь догадываться, но не утверждать.

Известно лишь, что в короткое время из страны были высланы практически все иностранцы, а въезд в неё закрыли.

На Реддит увиденное назвали городом-призраком.


А пост пользователя стал вторым в рейтинге "Топ дня" 27 марта. Также снимавшего дроном предупредили об опасности преследования после публикации. Т.к. китайское правительство поддерживает связь с КНДР, если понадобится, что автор фото и видео будет выдан соседней стране как преступник.


Впрочем, в обсуждении предположили, что китайский пользователь уже уехал из страны, иначе так бы не рисковал. В конце концов, Синыйджу - город приграничный, и неизвестно, как северокорейцы расценят съемку их территории с дрона.

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Метки: Reddit   Жизнь в Северной Корее   КНДР   Северная Корея   интересное   съемка с дрона   
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23  комментария
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1k
Pūkains no Vidzemes 2 часа назад
Чистая и ухоженная страна, трудолюбивый народ... Настоящая независимость дорого стоит. Уважение Северной Корее.
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Angelpro Полчаса назад
Ну сюда по тени от зданий и деревьев время около 8-9 утра.
Где все люди?
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4k
Василий Афиногенов 45 минут назад
...и пробок нет
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12k
Б.Касторский 57 минут назад
Всегда удивляло, что могут сделать разные правители с одной и той же страной. Северная и Южная Кореи выглядят как страны из разного времени. Просто удивительно. Вот так политические игры делят некогда единый народ и единую страну.
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98
ГТА Форевер Б.Касторский 6 минут назад
дело не в правителях, Южной помогает запад...а северной СССР и КНР, ой СССР уже нет...
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2k
Ksenia2 Час назад
Ощущение, что попал в СССР
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7k
Roman Час назад
Изменилось-изменилось.
https://maps.app.goo.gl/pPFAMmRx4rtg1AUF6https://maps.app.goo.gl/pPFAMmRx4rtg1AUF6
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9k
krivsan 2 часа назад
красота
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1k
surgy 2 часа назад
Два поста подряд на одну и ту же тему, но насколько по разному преподнесена информация.
Ну не уныло у них там, согласен с тем что время сьемки - раннее утро, поэтому и дымка, как будто смог
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1942 поста (1930 в горячем)

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