Томас Бах признался Вовану и Лексусу в слежке за российскими спортсменами

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, как на исповеди, выложил всю поднаготную заговора Запада против российских спортсменов в разговоре с «высокопоставленным африканским политиком» (пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).
Вопиющие признания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха пробили очередное дно. Он думал, что общается с функционерами из Африки и пытался подключить их к заговору против нашей страны. Но на деле разговор был с пранкерами Вованом и Лексусом. В общем, момент истины — подковерные интриги и реальные принципы МОК сегодня были озвучены не кулуарно, а во всеуслышание.
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В приступе доверия к африканскому чиновнику от спорта Бах, как на духу, признался, что МОК попросил украинцев следить за публичными заявлениями российских спортсменов и чиновников в интернете, чтобы находить поводы для их отстранения от участия в Олимпиаде в Париже:
Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями [в поддержку СВО], он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам информацию о поведении таких спортсменов или чиновников. В таком случае они не смогут принять участие.
А также попросил собеседника "помочь помешать странам Африки отправить своих спортсменов на Игры БРИКС в Россию". Ранее, кстати, МОК пытался помешать проведению Игр БРИКС в ЮАР.
Отговорить Африку от участия в Играх дружбы, по словам Баха, должен помочь Евросоюз во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Оказывается, в Играх дружбы нельзя участвовать, потому что они ... политические:
Ваши государства не хотят занимать какую-либо позицию в этой войне. И я думаю, что это очень мудро — не разрушать отношения ни с одной из сторон. Но в этом контексте они должны осознавать, что принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. [Да, если вы займете позицию, если примете участие в так называемых Играх дружбы, у вас тоже могут возникнуть риски. Потому что вы показываете поддержку войны] Да, но Игры дружбы не могут поставить под угрозу Олимпийские игры, это риск для всей спортивной системы. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада.
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После сенсационных признаний Томаса Баха официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что
Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях. Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и её чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования».
Ранее российская сборная по академической гребле приняла решение не участовать в Олимпийских играх в Париже. Решение об отказе было принято на общем собрании тренерского штаба со спортсменами. Виной всему дискриминационные условия, которые поставил МОК.
Ситуация, сложившаяся в данный момент, противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия. Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но не когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может.
– подчеркнул президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
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ПоднОготную.. от слова ноготь... а не нагота...