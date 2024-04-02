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Томас Бах признался Вовану и Лексусу в слежке за российскими спортсменами

Томас Бах признался Вовану и Лексусу в слежке за российскими спортсменами

Автор:
02 апреля 2024 22:23
Сообщество : Спорт
Метки: Вован и Лексус   Томас Бах   заговор   игры дружбы   пранкеры   санкции   слежка   
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, как на исповеди, выложил всю поднаготную заговора Запада против российских спортсменов в разговоре с «высокопоставленным африканским политиком» (пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

Вопиющие признания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха пробили очередное дно. Он думал, что общается с функционерами из Африки и пытался подключить их к заговору против нашей страны. Но на деле разговор был с пранкерами Вованом и Лексусом. В общем, момент истины — подковерные интриги и реальные принципы МОК сегодня были озвучены не кулуарно, а во всеуслышание.

В приступе доверия к африканскому чиновнику от спорта Бах, как на духу, признался, что МОК попросил украинцев следить за публичными заявлениями российских спортсменов и чиновников в интернете, чтобы находить поводы для их отстранения от участия в Олимпиаде в Париже:

Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями [в поддержку СВО], он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам информацию о поведении таких спортсменов или чиновников. В таком случае они не смогут принять участие.

А также попросил собеседника "помочь помешать странам Африки отправить своих спортсменов на Игры БРИКС в Россию". Ранее, кстати, МОК пытался помешать проведению Игр БРИКС в ЮАР.
Отговорить Африку от участия в Играх дружбы, по словам Баха, должен помочь Евросоюз во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Оказывается, в Играх дружбы нельзя участвовать, потому что они ... политические:

Ваши государства не хотят занимать какую-либо позицию в этой войне. И я думаю, что это очень мудро — не разрушать отношения ни с одной из сторон. Но в этом контексте они должны осознавать, что принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. [Да, если вы займете позицию, если примете участие в так называемых Играх дружбы, у вас тоже могут возникнуть риски. Потому что вы показываете поддержку войны] Да, но Игры дружбы не могут поставить под угрозу Олимпийские игры, это риск для всей спортивной системы. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада.

После сенсационных признаний Томаса Баха официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что

Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях. Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и её чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования».

Ранее российская сборная по академической гребле приняла решение не участовать в Олимпийских играх в Париже. Решение об отказе было принято на общем собрании тренерского штаба со спортсменами. Виной всему дискриминационные условия, которые поставил МОК.

Ситуация, сложившаяся в данный момент, противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия. Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но не когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может.


– подчеркнул президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

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Метки: Вован и Лексус   Томас Бах   заговор   игры дружбы   пранкеры   санкции   слежка   
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6  комментариев
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552
FlakoBoy Час назад
Слать этот мок и пр. нах.й с их играми. Пусть в своем тесном кругу разного рода гротескных существ-херпоймикакогопола мутантов на стероидах резвятся, а России нужно своим фарватером дальше двигать.
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23k
Shtoppi Полчаса назад
Комментарий к фото
думаю что международным спортивным журналистам, западным точно, быстро сделают внушение и укажут что с ними будет если они эту тему муссировать станут. ну а что касается т. н. «уотергейта» для мок и баха лично, то на мой взгляд этим подонкам "хоть ссы в глаза - все божья роса", потому что они знают что их со всех сторон прикроют если что.
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22k
kσρβγς Час назад
"выложил всю поднаготную"

ПоднОготную.. от слова ноготь... а не нагота...
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10k
Maddy8 Час назад
А что толку? наши депутаты, это мамины пирожочки, которые уже столько выражали ноты протеста, что уже можно было целый концерт отыграть.
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10k
sedoisever 2 часа назад
Наконец-то!... Как обычно нихрена не последует. Они сотни раз, обосравшись, делали вид, что ничего не произошло.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1417 постов (1343 в горячем)
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