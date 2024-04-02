Томас Бах признался Вовану и Лексусу в слежке за российскими спортсменами

А также попросил собеседника "помочь помешать странам Африки отправить своих спортсменов на Игры БРИКС в Россию". Ранее, кстати, МОК пытался помешать проведению Игр БРИКС в ЮАР.

Отговорить Африку от участия в Играх дружбы, по словам Баха, должен помочь Евросоюз во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Оказывается, в Играх дружбы нельзя участвовать, потому что они ... политические: