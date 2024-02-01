Собака стала модным блогером и иконой стиля

Собака по кличке Тика из Монреаля звезда соцсетей и мира моды. Эта 12-летняя дама любит наряжаться в стильные наряды и посещать модные мероприятия по всему миру вместе с хозяином. Она бывает на Неделях моды в Париже, Нью-Йорке и Милане, а её гардероб стоит 20 000 долларов (1,8 млн рублей).
12-летняя собака по кличке Тика породы итальянский грейхаунд — настоящая звезда в мире моды. У неё миллионная аудитория в соцсетях, она наряжается в модные наряды и ходит на эксклюзивные модные мероприятия по всему миру вместе со своим хозяином, 32-летним Томасом Шарпио из Монреаля, Канада. Стоимость гардероба собачки — 20 000 долларов (1,8 млн рублей), и одевается она только от кутюр. Хозяин начал публиковать фото Тики в модных нарядах в 2016 году, и собачка быстро стала популярной.
Быстро завоевав большую аудиторию, Тика уже успела поработать с такими крупными модными брендами, как Boss, Dior, Chanel, Fendi и Vogue. С собакой сотрудничают многие бренды, которые изготавливают для неё одежду на заказ, а также приглашают на мероприятия. Тика только рада такому вниманию, и с радостью посещает Недели моды в Париже, Нью-Йорке и Милане. И не просто посещает — а ещё и ходит по подиуму.
В повседневной жизни Тика носит более практичную одежду: комбинезоны, курточки, ботинки, шапки или снуды. Зимой в Канаде холодно, поэтому в её гардеробе много тёплой одежды. Кстати, сейчас у Томаса две собаки — у Тики есть сестрёнка Кала, которая позже пойдёт по её стопам. У собачек строгая диета, чтобы они оставались в форме и были здоровыми. Хозяин тратит на питание одной собаки в среднем 60 долларов в неделю (5400 рублей). А ещё — собаки спят на отдельной кровати королевских размеров.
Томас считает Тику "законодателем моды" и "иконой стиля". По словам хозяина, именно она проложила путь к расширению ассортимента одежды для домашних животных, вдохновляя владельцев собак одевать своих питомцев в одежду от кутюр. Модные бренды тоже начали вносить разнообразие в дизайн одежды для питомцев, создавая всё новые варианты.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов
- Эти победители лотерей невероятно глупы
- "Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения
- Хозяйка увидела на кровати "зёрнышки", которые оставила кошка
- Парень сделал предложение руки и сердца: сначала девушка говорит "да", а потом "нет"