Собака стала модным блогером и иконой стиля

В повседневной жизни Тика носит более практичную одежду: комбинезоны, курточки, ботинки, шапки или снуды. Зимой в Канаде холодно, поэтому в её гардеробе много тёплой одежды. Кстати, сейчас у Томаса две собаки — у Тики есть сестрёнка Кала, которая позже пойдёт по её стопам. У собачек строгая диета, чтобы они оставались в форме и были здоровыми. Хозяин тратит на питание одной собаки в среднем 60 долларов в неделю (5400 рублей). А ещё — собаки спят на отдельной кровати королевских размеров.