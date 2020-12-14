Побег из Вегаса: американец попытался улететь на крыле самолета

Пассажиры успели снять курьезную ситуацию, произошедшую в аэропорту Лас-Вегаса. Неизвестный взобрался на крыло лайнера и категорически отказывался с него слезать.
Рейс 1367 из Лас-Вегаса в Портленд готовился ко взлету из международного аэропорта Маккаран, когда пилот заметил человека, идущего к самолету и сообщил об этом диспетчеру. Очевидцы сняли на камеру, как неизвестный мужчина вскарабкался на крыло самолета, принадлежащего авиакомпании Alaska Airlines.
Камера запечатлела безуспешные попытки удержаться на крыле. Чистоплотный пассажир даже снял кроссовки, однако все равно упал вниз. Тут-то его и взяли сотрудники полиции.
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