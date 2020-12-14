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Побег из Вегаса: американец попытался улететь на крыле самолета

Побег из Вегаса: американец попытался улететь на крыле самолета (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 13:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Alaska Airlines   Boeing 737   Авиадебошир   видео   лас-вегас   самолет   хулиган   
3008
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Пассажиры успели снять курьезную ситуацию, произошедшую в аэропорту Лас-Вегаса. Неизвестный взобрался на крыло лайнера и категорически отказывался с него слезать.

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Метки: Alaska Airlines   Boeing 737   Авиадебошир   видео   лас-вегас   самолет   хулиган   
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20  комментариев
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352
Максим 2 часа назад
Глупый, все знают, что лететь надо в турбине самолета. Во-первых, там удобно сидеть, во-вторых, там тепло от работающей турбины, а на высоте холодно. Так что на крыле он бы просто замерз. Эх, молодежь, всему учить надо.
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1k
Павел 22 минуты назад
Зачееем?? Ну зачем ему не дали это сделать?! Зачем мы мешаем им освобождать генофонд от своих "битых" генов?? Чтобы этот имбецил еще потомство оставил не дай бог? Я бы с удовольствием посмотрел как он с крыла бы свалился на скорости и размазался бы по асфальту
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−116
im240 Час назад
в кино у америкосов это лучше получается.
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4k
Leo Sun Час назад
Просадил все деньги: на билет не хватает.
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212
Александр Поликарпов Час назад
Ипасосинкой хорошо об взлетку ляпнулся.
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40k
Митрий Час назад
Из Вегаса, как и из Омска, просто так не вырваться.
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12k
Совранский 2 часа назад
Михаил Николаевич Задорнов был? )))
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16k
Lunatic Asylum Совранский 2 минуты назад
Был, но умер.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−23
4k
Летучий Мыш 2 часа назад
То есть пилочки для ногтей отбирают, чуть не до трусов осматривают, а тут какой о упоротый просто по летному полю гуляет? Ну зашибись охрана работает, чо
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Летучий Мыш 37 минут назад
Может он билет купил, прошёл шмон и оказался на поле вполне легально?
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79
Mr White Man 2 часа назад
Побег из Вегаса: американец попытался улететь на крыле самолетаПосмотреть
Побег из Вегаса: американец попытался улететь на крыле самолета
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Патологическая тяга к авиации.
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9k
котегRUS 2 часа назад
и ведь улетел, но не далеко, то есть, не высоко..
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340
Денис Климанов 2 часа назад
Лас-Вегас... Видимо, проигрался и на билет не хватило... А может под веществами)))
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491
Владимир 2 часа назад
Секс с крылом самолета. Без регистрации и смс.
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Он реально хотел улететь? Скорость около 900 км\ч и -50 градусов его вообще никак не смутили? Люди! Учитесь в школе, там рассказывают много полезного.
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16k
Lunatic Asylum Альберт Шавлаков 22 секунды назад
Под химией, там похрен на какие оценки ты учился в школе.

PS: Ты ещё о радиации забываешь.
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9k
Алексей 2 часа назад
Интересный персонаж конечно,его на 30 секунд полета хватит а остальное само вниз упадет
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15k
nobody® Алексей 2 часа назад
Побег из Вегаса: американец попытался улететь на крыле самолета
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