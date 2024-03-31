Люди из стали. Геннадий Барыков

Старший сержант Геннадий Барыков встретил войну бронебойщиком в стрелковом полку, сражался на Центральном, Брянском и Юго-Западном фронтах, жег из противотанкового ружья немецкие танки на курском направлении. В декабре 1941-го его тяжело ранили.

Боец выздоровел, прошел переподготовку и с июля 1943-го командовал орудием в батарее 76-миллиметровых пушек 753-го стрелкового полка, встретив Победу в Восточной Пруссии. Барыков особо отличился в Кенигсбергской операции. Шестого апреля 1945-го во время прорыва обороны противника у села Варген его расчет прямой наводкой уничтожил три зенитных орудия, пять пулеметов и два десятка вражеских солдат. На следующий день Геннадий противостоял контратаке немецких танков. Одним из выстрелов тяжело ранило наводчика и заряжающего. Старший сержант, заменяя боевых товарищей, встал за панораму и в одиночку уничтожил два тяжелых танка и четыре 76-миллиметровых орудия. А когда боекомплект иссяк, взял личное оружие и вместе с пехотинцами пошел в атаку. В июне 1945-го старшему сержанту Геннадию Барыкову за этот бой присвоили звание Героя Советского Союза.