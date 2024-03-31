В оленьем городе Наре решили отстреливать оленей

Зона резервации для олешек

Всех оленей сгонят в парк Нара, куда их приезжают гладить, фотографировать и кормить тысячи туристов. Место на самом деле уникальное, животные очень контактные.

Но если олени будут выходить в буферную зону вокруг парка, их будут отстреливать. Потому что оленей расплодилось столько, что они забираются на фермерские поля и разоряют их.