В оленьем городе Наре решили отстреливать оленей

Про город Нара, где живут священные олени, я уже писала. Они там наглые, могут и в сумку залезть, и рэкетом ради вкусняшки заняться. Но расстреливать их решили не за это, потому что так расплодились, что стали угрожать местным фермерам.
Зона резервации для олешек
Всех оленей сгонят в парк Нара, куда их приезжают гладить, фотографировать и кормить тысячи туристов. Место на самом деле уникальное, животные очень контактные.
Но если олени будут выходить в буферную зону вокруг парка, их будут отстреливать. Потому что оленей расплодилось столько, что они забираются на фермерские поля и разоряют их.
Еще часть оленей, оставленных по попечение местной организации по защите животных, внезапно оказались покинутыми – исхудавшими и даже умирающими от голода. Люди попросту бросили за ними присматривать, всего в вольерах были оставлены голодать 270 животных!
В общем, убивать их решено из гуманизма.
План по убийству священных оленей опубликовали в прошлый понедельник, но не то чтобы он очень шокировал население. На самом деле в год в Наре уже забивается до 180 оленей, вышедших за пределы «священного места».
Некоторых забивают из-за старости и болезни, некоторых – потому что зашли слишком далеко, а там за ними не удобно присматривать. Часть все же отлавливают и отправляют в питомники, но в этот раз правительство сказало, что питомники не резиновые.
Бизнес на оленях
В Наре полно киосков, где продаются рисовые крекеры – вкусная и безопасная для оленей закуска. Ее животные буквально выпрашивают у прохожих. На вырученные с продажи деньги полагалось содержать приют, кормить и лечить животных.
При этом олени в Наре так обнаглели, что бодают, кусают и злятся на туристов, которые не спешат их кормить.
Сколько оленей планируется отстрелять, скажут, когда закончат с подсчетом поголовья.
- Мы просто ищем баланс между миром природы и потребностями местного населения, индустрии туризма и так далее, - сказал чиновник. Не будет "оленьего рая, не будет огромного туристического потока, тут тоже важно не перегнуть.
Хотя все равно довольно странное решение, сначала раскормили, расплодили, а теперь спохватились и давай стрелять. Может, стоило взяться за голову еще до того, как они в питомниках переполненных помирать начали?
И раз решили отстреливать, отправили бы уже просто на мясо и сделали бургеры. Все же оленье мясо едят во многих культурах, включая японцев. И не важно, что священные, морить голодом священных оленей они же могли.
Как вы помните, Япония уже объявляла войну белочкам. Но это был инвазивный, завезенный с больших материков в Японию вид белок. А вот большая война против своих священных оленей у них впервые.
Источник:
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