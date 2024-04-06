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20 удивительных находок, которые люди обнаружили в старых зданиях

20 удивительных находок, которые люди обнаружили в старых зданиях

Автор:
06 апреля 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удивительные   здания   история   находки   обнаружили   старые   
2052
21

История окружает нас, и если присмотреться, она иногда оказывается совсем рядом. Некоторые из артефактов небольшие, например монеты, спрятанные в стене, а другие представляют собой нечто более постоянное, что находится в конструкции здания. В этом посте вы увидите занимательные "археологические" находки и следы ушедших времён, которые неожиданно попались людям.

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Метки: Удивительные   здания   история   находки   обнаружили   старые   
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2  комментария
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3k
Ежик 45 минут назад
Комментарий к фото
Главное, не игру джуманджи)
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10k
Павел Час назад
Так сохранили ли найденное??
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1823 поста (1766 в горячем)

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