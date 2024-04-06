20 удивительных находок, которые люди обнаружили в старых зданиях

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История окружает нас, и если присмотреться, она иногда оказывается совсем рядом. Некоторые из артефактов небольшие, например монеты, спрятанные в стене, а другие представляют собой нечто более постоянное, что находится в конструкции здания. В этом посте вы увидите занимательные "археологические" находки и следы ушедших времён, которые неожиданно попались людям.
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10. Моя квартира была бывшим полицейским участком, и в ней сохранились оригинальные двери камер, но они были покрашены
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Метки: Удивительные здания история находки обнаружили старые
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