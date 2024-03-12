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Детские фразы, в которых мудрости больше, чем философских трактатах

Детские фразы, в которых мудрости больше, чем философских трактатах

Автор:
12 марта 2024 19:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детские анкеты   детские фразы   перлы   прикольно   смешно   
1447
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Дети прекрасны: их фантазия безгранична, а мысли - честны и чисты. В этой подборке собраны фразы, опасения и мудрость ребятишек разных возрастов. В основном это анкеты, личные дневники, которые когда-то писали все мы.

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Метки: Юмор   дети   детские анкеты   детские фразы   перлы   прикольно   смешно   
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