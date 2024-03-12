Детские фразы, в которых мудрости больше, чем философских трактатах

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Дети прекрасны: их фантазия безгранична, а мысли - честны и чисты. В этой подборке собраны фразы, опасения и мудрость ребятишек разных возрастов. В основном это анкеты, личные дневники, которые когда-то писали все мы.
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