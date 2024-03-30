Понимают ли кошки, что человеку как-то нехорошо

От владельцев кошек порой поступает противоречивая информация. Одни говорят, что кошки лечат, то есть чувствуют, где болит и ложатся именно на это место.
Другие говорят, что коту совершенно все равно – устал человек, хочет он спать или лежит с простудой – кот орет с утра пораньше, как заведённый, чтобы хозяин встал и покормил его.
Как же на самом деле?
Кошки действительно могут чувствовать, что у человека не все в порядке с организмом. Например по изменившемуся запаху (что человеческому обонянию недоступно) или по поднявшейся температуре. Они как раз и ложатся на те места, где температура выше.
Они могут сочувствовать и переживать, когда человек долго лежит в кровати. И то, что они мавкают возле хозяина, совсем не обязательно означает требование наполнить миску. Просто у кошки ограниченный набор голосовых возможностей: мяуканьем она выражает разные эмоции.
Кошки могут понимать настроение. Они понимают это по голосу и мимике, чувствуют грусть, плохое настроение человека. Стараются утешить.
Вот чего кошки не понимают, так это фактического положения человека и сложность ситуации в которую он угодил. Это если говорить именно о социальном взаимодействии двуногих. Собаки в этом плане более прозорливы.
А все потому что кошки не настолько социальные существа, чтобы разбираться в таких тонкостях. Ситуацию прямой опасности они понимают. Например, если человек решит принять ванну, кошка будет переживать, так как опасность воды ей известна и понятна.
А вот если к хозяину придут люди в одинаковых ботинках и уведут его куда-то под руки – она, скорее всего, не заподозрит неладное. По крайнем мере в ближайшие несколько часов. Кошки – создания одиночные, социальное взаимодействие не их конёк.
Источник:
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