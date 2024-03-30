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Понимают ли кошки, что человеку как-то нехорошо

Понимают ли кошки, что человеку как-то нехорошо

Автор:
30 марта 2024 09:16
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошка   понимание   факты   фото   чувство   чуйка   
1253
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От владельцев кошек порой поступает противоречивая информация. Одни говорят, что кошки лечат, то есть чувствуют, где болит и ложатся именно на это место.

Другие говорят, что коту совершенно все равно – устал человек, хочет он спать или лежит с простудой – кот орет с утра пораньше, как заведённый, чтобы хозяин встал и покормил его.

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Как же на самом деле?

Кошки действительно могут чувствовать, что у человека не все в порядке с организмом. Например по изменившемуся запаху (что человеческому обонянию недоступно) или по поднявшейся температуре. Они как раз и ложатся на те места, где температура выше.

Они могут сочувствовать и переживать, когда человек долго лежит в кровати. И то, что они мавкают возле хозяина, совсем не обязательно означает требование наполнить миску. Просто у кошки ограниченный набор голосовых возможностей: мяуканьем она выражает разные эмоции.

Кошки могут понимать настроение. Они понимают это по голосу и мимике, чувствуют грусть, плохое настроение человека. Стараются утешить.

Вот чего кошки не понимают, так это фактического положения человека и сложность ситуации в которую он угодил. Это если говорить именно о социальном взаимодействии двуногих. Собаки в этом плане более прозорливы.

А все потому что кошки не настолько социальные существа, чтобы разбираться в таких тонкостях. Ситуацию прямой опасности они понимают. Например, если человек решит принять ванну, кошка будет переживать, так как опасность воды ей известна и понятна.

А вот если к хозяину придут люди в одинаковых ботинках и уведут его куда-то под руки – она, скорее всего, не заподозрит неладное. По крайнем мере в ближайшие несколько часов. Кошки – создания одиночные, социальное взаимодействие не их конёк.

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Метки: животные   кошка   понимание   факты   фото   чувство   чуйка   
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11k
hairov Час назад
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171
tttyyyy 14 минут назад
К более теплому они не лечить ложаться, а тупо греются. Забудьте уже о кошаках, как заботливых созданиях
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860
Ринат Фамутдинов 19 минут назад
У дочки болел животик (ей всего 6 месяцев было) и кот был с ней рядом, ложился аккуратно так ей на животик и чуть ей мурлыкал... Он её по своему опекал и был всегда рядом!!!
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3k
Froll Полчаса назад
Перелом обоих ног или высокая температура-это не повод что бы не встать и не пойти накормить кота.Вдруг у него в миске дно уже видно.
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1k
САР Час назад
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GoodNeon
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  • 2303 поста (2260 в горячем)

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