Понимают ли кошки, что человеку как-то нехорошо

Они могут сочувствовать и переживать, когда человек долго лежит в кровати. И то, что они мавкают возле хозяина, совсем не обязательно означает требование наполнить миску. Просто у кошки ограниченный набор голосовых возможностей: мяуканьем она выражает разные эмоции.

Кошки могут понимать настроение. Они понимают это по голосу и мимике, чувствуют грусть, плохое настроение человека. Стараются утешить.