Литр мышиного молока стоит 2 млн рублей и им кормят грудничков. Чего?! Мы что-то пропустили?

Лактоферрин является довольно распространенным белком у большинства видов млекопитающих. Он участвует во многих процессах организма и, в частности, в защитных реакциях. Лактоферрин помогает нам бороться с бактериями, вирусами, грибками и прочей нехорошей бякой, что попадает в организм.

Поэтому этот белок есть практически во всех выделяемых нашими организмами жидкостях: в слюне, в слезах и молоке. Только вот загвоздка: у каждого вида животин лактоферрин свой. Да, мы можем выделить его из коровьего молока, но работать так, как работает наш родной лактоферрин, коровий белок не будет. Особенно, когда речь идёт о самых маленьких пациентах.