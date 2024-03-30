Литр мышиного молока стоит 2 млн рублей и им кормят грудничков. Чего?! Мы что-то пропустили?

Говорят, в Москве кур доят, а в Рязани — грибы с глазами: их едят, а они глядят! Не знаю, быть может, Рязань перепутали с Чернобылем, но про Москву попали почти в точку. Вы только представьте, до чего там додумались! Десяток лет назад столичные учёные научились доить... мышей! Более того, этим молоком кормят наших детей! Зачем, почему и как — сейчас будем разбираться.
Итак, начинающие фермеры-коммерсанты, приступим сразу к делу. Заниматься доением мышей неимоверно выгодно, ведь литр коровьего молока стоит в 25.000 раз дешевле, чем то же количество молока мышиного. 2.000.000 рублей за литр — это вам не шутки! На сегодня — эта жидкость считается одним из самых дорогостоящих продуктов питания во всём мире. И вроде бы идеальный стартап: купил в зоомагазине кучу хвостатых, мешок зерна, поставь клетку и сиди, богатей! Однако всё совсем не так просто.
Молоко от простых домашних мышей никто у вас покупать не будет. Животные для такого бизнеса нужны особые, генно-модифицированные. На самых ранних этапах развития в ДНК мышиных зародышей внедряют ген человеческого белка — лактоферрина. Если повезёт, и всё пройдёт успешно, на свет появится мышка, которая будет давать молоко с человеческим белком в составе. Звучит как-то неприятно, но подождите, вы ведь не знаете всей сути!
Лактоферрин является довольно распространенным белком у большинства видов млекопитающих. Он участвует во многих процессах организма и, в частности, в защитных реакциях. Лактоферрин помогает нам бороться с бактериями, вирусами, грибками и прочей нехорошей бякой, что попадает в организм.
Поэтому этот белок есть практически во всех выделяемых нашими организмами жидкостях: в слюне, в слезах и молоке. Только вот загвоздка: у каждого вида животин лактоферрин свой. Да, мы можем выделить его из коровьего молока, но работать так, как работает наш родной лактоферрин, коровий белок не будет. Особенно, когда речь идёт о самых маленьких пациентах.
Лактоферрин особенно важен в развитии грудничков. Малыши получают его с молоком матери. Белок защищает ребятёнка от болезней: он заставляет организм вырабатывать иммунитет. Но иногда случается так, что новорождённый по каким бы то ни было причинам не может получить его естественным путём. А если родного лактоферрина недостаточно, малыш начинает болеть. Именно ради детей учёные и научились внедрять человеческий ген в зародыш грызунов, доить мышей и производить лактоферрин.
Конечно, дело это не быстрое. За один период лактации (то время, пока самка производит молоко) мышь можно подоить всего несколько раз. Да и делать это сложно — вначале животине дают наркоз, вводят гормоны и специальным миниатюрным насосом откачивают молоко. За одну такую процедуру от мышки можно получить всего около 0,2 миллилитров молока. Однако содержание лактоферрина в нём значительно превосходит максимальные показатели у женщин — 4 миллиграмма на миллилитр. Так, самые лучше хвостатые производительницы дают до 160 мг белка на миллилитр!
Само собой, никто не поит грудничков мышиным молоком. Оно используется для получения чистого белка, который дальше идёт на производство всевозможных фармацевтических препаратов. Вот так можно не просто построить хороший бизнес, но и сделать доброе дело для людей и науки.
Источник:
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- мама, папа, знакомьтесь - это моя будущая жена!!!
Папа опускает газету.
-Мда... сынок, вот так мы до мышей и дотра4аемся!
Используйте для выкармливания младенцев лошадиное или козье молоко. Козье к сожалению не всегда приятно на запах.