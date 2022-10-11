60-летний мужчина превратился в качка всего за год

Тревожный звонок Стива прозвучал в прошлом году, когда у него прихватило спину, пока он нес пациента. После разговора с семьей о своих постоянных болях в спине мужчина решил, что ему нужно резко изменить образ жизни, потому что на кладбище ползти он пока не готов. К счастью для него, у его сына Дэна есть тренажерный зал, и он смог направить отца по правильному пути к трансформации.