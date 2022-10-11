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60-летний мужчина превратился в качка всего за год

60-летний мужчина превратился в качка всего за год

Автор:
11 октября 2022 16:58
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бодибилдинг   было и стало   истории людей   качок   преображение   преображение людей   силовые тренировки   трансформация   трансформация тела   тренировки в зале   
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60-летний житель Лидса, Великобритания, стал источником вдохновения для людей моложе его вдвое после того, как всего за год превратился из обычного нетренированного мужичка с пузом в подтянутого бодибилдера.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бодибилдинг   было и стало   истории людей   качок   преображение   преображение людей   силовые тренировки   трансформация   трансформация тела   тренировки в зале   
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11  комментариев
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342
j 10 часов назад
Ну да, ну да. Сбалансированное питание.... Только вот печень и сердце этого дедушки внутри выглядят так же, как он снаружи. Вздутые и с выпирающими венами. Поскольку чтоб в его возрасте за год сделать такое,нужно сожрать химии и стимуляторов в 2раза больше собственного веса....
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7k
evenSeven 5 часов назад
Молоток, конечно, но не очень понятно зачем в таком возрасте гора мышц... Да и испытывать сердце и опорно-двигательный на прочность уже как-то рискованно. Кардио, йога, а лучше и то и другое, дадут не меньший положительный эффект на самочувствии. Да, девок кубиками на пузе не заманишь, но зато и риск меньше и пользы больше.
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24k
ПаганецЪ 7 часов назад
За ГОД? Художественный свист. Сам хожу уже год в спортзал (мне 52). Чувак либо фарму жрёт килограммами, либо 3,14здит про год.
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2k
Broscan 8 часов назад
Это все пистёшь!

Он раньше качался 100%, и есть ещё такое как мышечная память!

А вот если человек был дрищ то такие мышцы уже в 60 не накачаешь!
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3k
Сергей Семенов 8 часов назад
Красавчик! А вот с коллагеном проблемы. Естественный уже не вырабатывается, а сидит на спортпите скорее всего.
Из простого-доступного - холодец или зельц. Но только настоящий, из костей/хрящей, а не на желатине.
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1k
Росомаха 9 часов назад
Перефразируя...
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−56
Сигизмунд Лазаревич 10 часов назад
Для 60 отличная форма.
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22k
Serg2001 10 часов назад
Что-то мне подсказывает, что когда-то он всё-таки занимался спортом и теперь просто избавился от лишнего жира. Либо активно использует ГЗТ (гормонозаместительную терапию). Потому что существенно нарастить мышечную массу в 60 лет при естественном уровне тестостерона практически невозможно. Но по любому красавчик. Тут спору нет.
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584
Олег Мещеряков 11 часов назад
красавчик
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