60-летний мужчина превратился в качка всего за год

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60-летний житель Лидса, Великобритания, стал источником вдохновения для людей моложе его вдвое после того, как всего за год превратился из обычного нетренированного мужичка с пузом в подтянутого бодибилдера.
Глядя на Стива Рамсдена сегодня, трудно поверить, что всего год назад он был диабетиком с избыточным весом и высоким уровнем холестерина. Но это просто очередное доказательство того, что правильные физические нагрузки и самоотверженность, подкрепленные сбалансированной диетой и четко выстроенным планом тренировок, могут сделать для человека.
Рамсден, фельдшер службы скорой помощи Йоркшира, на прошлое Рождество весил 100 кг и принимал таблетки для снижения уровня холестерина. Сегодня он весит 72 кг и выглядит так, будто ходит в спортзал каждый день, по крайней мере, несколько десятилетий.
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Тревожный звонок Стива прозвучал в прошлом году, когда у него прихватило спину, пока он нес пациента. После разговора с семьей о своих постоянных болях в спине мужчина решил, что ему нужно резко изменить образ жизни, потому что на кладбище ползти он пока не готов. К счастью для него, у его сына Дэна есть тренажерный зал, и он смог направить отца по правильному пути к трансформации.
«Он всегда был довольно мужественным человеком, а потом, я думаю, он сбился с пути и потерял уверенность, когда стал старше, — рассказал Дэн. — В нашем зале он прошел интенсивный 12-недельный курс тренировок и был очень дисциплинирован. Он потерял несколько десятков килограммов, а затем отказался от алкоголя и вредных продуктов».
«Возраст — это всего лишь цифра, и изменение жизни моего отца было моим самым большим достижением на сегодняшний день. Это действительно нечто особенное для меня», — добавил Дэн.
Сам Стив тоже очень горд своим преображением. Он больше не беспокоится о диабете, он в идеальном для себя весе, какого у него не было за всю взрослую жизнь, и вместо живота у него теперь пресс. Стив пьет гораздо реже, чем раньше, правильно питается и старается вести сбалансированный образ жизни.
«Я везу в машине скорой помощи людей, которые моложе меня, и они не такие здоровые, потому что не заботятся о себе, не думают о себе. Скинуть лишние килограммы было блестящим решением. Я улучшим не только свое тело, но и свой разум», — говорит Стив Рамсден.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он раньше качался 100%, и есть ещё такое как мышечная память!
А вот если человек был дрищ то такие мышцы уже в 60 не накачаешь!
Из простого-доступного - холодец или зельц. Но только настоящий, из костей/хрящей, а не на желатине.