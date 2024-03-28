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Павел Дуров: "Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram"

Павел Дуров: "Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram"

Автор:
28 марта 2024 23:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Павел Дуров   ЦИПсо   блокировка   мессенджер   призывы   теракт   
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Павел Дуров анонсировал блокировку призывающих к терактам Telegram-каналов.

Усилия Екатерины Мизулиной по привлечению внимания к массвой рассылке российским школьникам сообщений с предложением совершить теракты, не пропали даром (или просто так совпало).

На официальном русскоязычном канале Павла Дурова — основателя Telegram — появился пост, в котором Дуров пообещал заблокировать каналы, призывающие к насилию, за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира.

С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию ✋

-, написал создатель самого популярного мессенджера.

Будем надеяться, что в этот раз у Павла всё получится. Потому что в октябре 2023 года он уже высказывался на эту тему, приводя в пример публичную страницу «Утро Дагестан», принадлежащую ЦИПсО.

«Утро Дагестана» — проект, который изначально планировалось распространить на все регионы, однако реализовать задумку удалось только в Дагестане. По словам собеседника «Известий», к Telegram-каналу были привлечены участники бывшего ваххабитского бандподполья, которое было разгромлено в 2018 году, — те, кому удалось тогда «залечь на дно», продолжили работать на украинский ЦИПсО. В августе 2023 года оргнизаторы канала были арестованы, силовики провели обыски и возбудили уголовное дело по трём статьям.

Однако, в глобальном смысле, ущерба работе других экстремистских каналов, прошлогоднее обещание Дурова не нанесло.


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Метки: Павел Дуров   ЦИПсо   блокировка   мессенджер   призывы   теракт   
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1  комментарий
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Анатолий 3 минуты назад
Фанатик идёт за какую то хню, которую ему внушили. Абреки террористы пошли убивать за деньги. Смерть всем тварям. Это животные.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1410 постов (1338 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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