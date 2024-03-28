Павел Дуров: "Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram"

«Утро Дагестана» — проект, который изначально планировалось распространить на все регионы, однако реализовать задумку удалось только в Дагестане. По словам собеседника «Известий», к Telegram-каналу были привлечены участники бывшего ваххабитского бандподполья, которое было разгромлено в 2018 году, — те, кому удалось тогда «залечь на дно», продолжили работать на украинский ЦИПсО. В августе 2023 года оргнизаторы канала были арестованы, силовики провели обыски и возбудили уголовное дело по трём статьям.

Однако, в глобальном смысле, ущерба работе других экстремистских каналов, прошлогоднее обещание Дурова не нанесло.