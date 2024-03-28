Павел Дуров: "Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram"

Павел Дуров анонсировал блокировку призывающих к терактам Telegram-каналов.
Усилия Екатерины Мизулиной по привлечению внимания к массвой рассылке российским школьникам сообщений с предложением совершить теракты, не пропали даром (или просто так совпало).
На официальном русскоязычном канале Павла Дурова — основателя Telegram — появился пост, в котором Дуров пообещал заблокировать каналы, призывающие к насилию, за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира.
С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию ✋
-, написал создатель самого популярного мессенджера.
Будем надеяться, что в этот раз у Павла всё получится. Потому что в октябре 2023 года он уже высказывался на эту тему, приводя в пример публичную страницу «Утро Дагестан», принадлежащую ЦИПсО.
«Утро Дагестана» — проект, который изначально планировалось распространить на все регионы, однако реализовать задумку удалось только в Дагестане. По словам собеседника «Известий», к Telegram-каналу были привлечены участники бывшего ваххабитского бандподполья, которое было разгромлено в 2018 году, — те, кому удалось тогда «залечь на дно», продолжили работать на украинский ЦИПсО. В августе 2023 года оргнизаторы канала были арестованы, силовики провели обыски и возбудили уголовное дело по трём статьям.
Однако, в глобальном смысле, ущерба работе других экстремистских каналов, прошлогоднее обещание Дурова не нанесло.
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