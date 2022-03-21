Telegram в России впервые обошел WhatsApp по популярности

«Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям», — такое обоснование приводит РИА Новости со ссылкой на исследование «Мегафона».

В конце 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах. Сейчас он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

При этом доля WhatsApp сократилась с 48 до 32 процентов. Сейчас он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также сократилась: с пяти до четырех процентов.