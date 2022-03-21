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Telegram в России впервые обошел WhatsApp по популярности

Telegram в России впервые обошел WhatsApp по популярности (4 фото)

Автор:
21 марта 2022 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Telegram   WhatsApp   мессенджер   павел дуров   
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Павел Дуров может торжествовать: за первые две недели марта Telegram впервые обогнал по популярности WhatsApp. Его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, а это значит, что "Тележка" стала у россиян самым популярным мессенджером.

Отправной точкой взлета Telegram в России стал день 24 февраля 2022 года.

Это, вероятно, ощутил на себе почти каждый россиянин. Все эти странные контакты с самого дна вашей записной книжки, которые вдруг "joined Telegram" или "теперь в Telegram!". О великом переселении в "Телегу" Фишки писали совсем недавно.

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«Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям», — такое обоснование приводит РИА Новости со ссылкой на исследование «Мегафона».

В конце 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах. Сейчас он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

При этом доля WhatsApp сократилась с 48 до 32 процентов. Сейчас он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также сократилась: с пяти до четырех процентов.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова руководителя центра поддержки студентов в Сколковском институте науки и технологии Бориса Тригуба, мессенджер Telegram в данный момент является самой очевидной альтернативой социальной сети Facebook. В частности, Тригуб привел данные, согласно которым аудитория мессенджера может составлять свыше 50 миллионов пользователей из России.

«Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 мегабайт, Viber — 8 мегабайт», — отмечается в исследовании.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Telegram   WhatsApp   мессенджер   павел дуров   
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2  комментария
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Скептик-материалист Час назад
Версия для компьютера и онлайн-версия у Whatsapp есть, приврали немного в табличке
А так у Telegram "плюсов" реально больше
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Fisher1979 Полчаса назад
Недавно только была проблема с whatsapp и тут снова ситуация, с моей телефоной книжки уже все пользуются telegram.
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