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В тропических лесах Амазонки обнаружена самая большая в мире змея

В тропических лесах Амазонки обнаружена самая большая в мире змея

Автор:
21 февраля 2024 15:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   анаконда   гигантская анаконда   животный мир   новый вид   самая большая змея   северная зеленая анаконда   
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Самая большая в мире змея, обитающая в тропических лесах Амазонки, носит название Eunectes akayima. Огромная анаконда достигает 8 метров в длину и весит 200 килограммов, а ее голова по размеру равна человеческой.


В тропических лесах Амазонки обнаружена самая большая в мире змея — длиной 8 метров и весом 200 килограммов. Северная зеленая анаконда (Eunectes akayima) была найдена телеведущим, профессором Фриком Вонком, и по толщине не уступает автомобильной шине.



Несмотря на то что голова у этой анаконды размером с человеческую, 40-летний профессор Вонк не побоялся приблизиться к змее вплотную. На невероятных кадрах можно увидеть, как голландский биолог плавает рядом с огромной анакондой.


До сих пор в Амазонии был признан только один вид зеленой анаконды, которую также называют гигантской анакондой (Eunectes murinus). Однако в новом исследовании, опубликованном недавно в журнале Diversity, северная зеленая анаконда подтверждена как отдельный вид.


«Вместе с 14 другими учеными из девяти стран мы обнаружили, что самый крупный вид змей в мире — зеленая анаконда, — говорит профессор Вонк. — На самом деле это два разных вида. Зеленые анаконды, обитающие на севере своего ареала в Южной Америке — в Венесуэле, Суринаме и Французской Гвиане, — по-видимому, принадлежат к совершенно другому виду. Хотя на первый взгляд они выглядят почти одинаково, генетическая разница между ними составляет 5,5%, а это очень много».


Исследователи дали новому виду латинское название Eunectes akayima, что означает «Северная зеленая анаконда».


Несмотря на то, что новый вид был обнаружен совсем недавно, исследователи утверждают, что он уже находится под угрозой исчезновения.


«Амазония находится под серьезным давлением из-за изменения климата и продолжающейся вырубки лесов, — говорит ученый. — Уже исчезло более пятой части Амазонии. Выживание этих легендарных гигантских змей неразрывно связано с защитой их естественной среды обитания».


Профессор Хесус Ривас, ведущий автор исследования, рассказал, что впервые допустил существование более чем одного вида зеленой анаконды более 15 лет назад. Вместе со своей женой, Сарой Кори-Ривас он начал анализировать образцы в поисках генетических различий.

Однако опубликовать свои выводы они смогли только сейчас.


«Мы с Сарой начали работать над этим в 2007 году, когда впервые заметили большую генетическую разницу между венесуэльскими образцами и образцами из Перу, — говорит Ривас. — Затем мы начали собирать образцы по всей Южной Америке и за ее пределами, чтобы составить мозаику образцов, которая позволила нам провести исследование».


«Я работал в разных странах с разными коллегами, чтобы собрать образцы, а Сара сделала большую часть работы: секвенировала гены и провела филогенетический анализ. Это был действительно международный проект: если посмотреть на список авторов, то среди них есть один из Бельгии, один из Австралии, один из Нидерландов, один из Колумбии, один из Бразилии, два из Боливии, два из США, три из Эквадора и три из Венесуэлы».


«Я изучаю анаконду уже 32 года, поэтому возникает вопрос, сколько еще видов существует, о которых мы не знаем. Если такое культовое животное оставалось незамеченным столько лет, то как насчет менее заметных и менее изученных животных и растений? Эта находка заставляет задуматься об истинном разнообразии Южной Америки».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   анаконда   гигантская анаконда   животный мир   новый вид   самая большая змея   северная зеленая анаконда   
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23  комментария
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35k
Юрий 2 дня назад
Какая ещё анаконда?

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Сергей Клубков День назад
Сколько можно! Сетчатый питон самая большая змея, а не анаконда! Анаконда берет разве что весом.
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11k
МихА День назад
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15k
Vital Idol 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
КАКАнгел 2 дня назад
уже лет 10 зеленую и гигантскую анаконд пробуют называть различными видами. ну конечно в разных частях ареала генетический состав чуточку различается как между африканцами и чукчами . разные это виды или нет - не знаю. в домашнем содержание все зеленые , гигантские анаконды прекрасно скрещиваются и лично для меня это один вид . Малая желтая парагвайская анаконда не в счет - она совсем иная и это не обсуждается. А выгнать анаконду в 8 и даже 9 метров - это реально . Только надо много лет , хорошо кормить , глистогонить , лечить и держать в большом помещение с бассейном или загоне.
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481
А П 2 дня назад
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
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−18
Виктор Вик 2 дня назад
бррр
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36k
БамбарбияКиргуду 2 дня назад
Их разводить надо.Это не только кожа на обувь и одежду,но и двести кг легкоусвояимого ,диетического мяса.
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36k
БамбарбияКиргуду 2 дня назад
Испугать змею хотел наверно.
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−1
Rin 2 дня назад
В Яузе по-массивнее червяки плавают
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11k
Сатанеев 2 дня назад
Кто знает, как называется ПДА, с помощью которого профессор дышит под водой?
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629
Sadik-mardik 2 дня назад
Жила себе спокойно и всё равно нашли. Теперь песец червяку прийдёт
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95k
Доктор Джонс 2 дня назад
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9k
vasilykopkov 2 дня назад
Хитрый парень. Анаконда под водой не нападает, иначе нахлебается воды. Кроме того конкретно это особь в начале линьки, а значит плохо себя чувствует и почти ничего не видит. Так что ему ничего не грозило...
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5k
Димка Смола/67 2 дня назад
45 пар хороших ботинок ))))
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