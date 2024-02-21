В тропических лесах Амазонки обнаружена самая большая в мире змея

«Мы с Сарой начали работать над этим в 2007 году, когда впервые заметили большую генетическую разницу между венесуэльскими образцами и образцами из Перу, — говорит Ривас. — Затем мы начали собирать образцы по всей Южной Америке и за ее пределами, чтобы составить мозаику образцов, которая позволила нам провести исследование».

«Я работал в разных странах с разными коллегами, чтобы собрать образцы, а Сара сделала большую часть работы: секвенировала гены и провела филогенетический анализ. Это был действительно международный проект: если посмотреть на список авторов, то среди них есть один из Бельгии, один из Австралии, один из Нидерландов, один из Колумбии, один из Бразилии, два из Боливии, два из США, три из Эквадора и три из Венесуэлы».

«Я изучаю анаконду уже 32 года, поэтому возникает вопрос, сколько еще видов существует, о которых мы не знаем. Если такое культовое животное оставалось незамеченным столько лет, то как насчет менее заметных и менее изученных животных и растений? Эта находка заставляет задуматься об истинном разнообразии Южной Америки».