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Правда ли, что служебные собаки стоят за едой в очередях? Да ещё и со своей посудой!

Правда ли, что служебные собаки стоят за едой в очередях? Да ещё и со своей посудой!

Автор:
28 марта 2024 09:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   пес   служебные собаки   со своей посудой   собака   факты   фото   
1013
4

Ну какая красота! Ровненько, красивенько, каждый со своей миской. Так люди-то не всегда могут, а собачуни ничего, стоят и ждут. Неужели во всех центрах кинологических служб такая жёсткая дисциплина?

Жёсткая дисциплина — да, безусловно. От качества дрессировки служебной собаки буквально зависят жизни людей. Даже гражданские кинологи вынуждены вкладывать всю душу в питомцев, чтобы вырастить из шебутных малышей уравновешенных и послушных помощников. А выращивание служебного пёселя — это несколько месяцев напряжённой работы и для собаки, и для кинолога, и для хозяина. И всё равно около половины псов не проходят курс до конца. Они отправляются на «гражданку» задолго до официальной пенсии.

Но в очередях собаки обычно не стоят. Вне тренировок животные обитают в больших, часто даже двухкомнатных вольерах с едой, водой и мягким местечком для сна. Похоже, единственное место, где звери сами приходят на обед со своей посудой — академия кинологической службы в провинции Чжэцзян. Местные специалисты считают, томительное ожидание в очереди —отличный способ воспитать в собаках терпение и научить их не сходить с ума при виде вкусняшек. Не знаю, насколько это эффективно, но работникам такое точно по нраву: пёсики сами приходят к месту кормёжки, да ещё и со своей посудой!

Сложно ли обучить собак такому трюку? Однозначно. Но не невозможно. Если вы умеете поощрять своего питомца и обладаете должным запасом времени и терпения, то и ваша собака может научиться сидеть смирно в ожидании обеда. Ведь для выработки такого поведения у животного не нужно обладать секретными знаниями. Вот, например на фото ниже вы тоже видите спокойную собачью очередь. Только фото сделано на русско-финской границе, в 1940-е годы!

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Метки: животные   пес   служебные собаки   со своей посудой   собака   факты   фото   
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4  комментария
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9k
Pravednik84 Час назад
Самое сложное не научит собак стоять в очереди за едой... это халява...
Самое сложное научить собак отходить от места получения еды с наполненной миской. Наполните такую миску 2мя килограммами воды и отнесите одной рукой.

Фото постановка! ну если вовсе не фотошоп.

Подобный способ кормления организовать реально, но нужны вёдра/миски с ручкой (вёдерного типа), причём с деревянной/пластиковой рукояткой
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5k
Искандер 13 минут назад
Люди бы не выдержали, уже по кустам бы разбежались

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15k
котегRUS Час назад
ой, подумаешь мне тоже...


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Miralanim
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