Правда ли, что служебные собаки стоят за едой в очередях? Да ещё и со своей посудой!

Но в очередях собаки обычно не стоят. Вне тренировок животные обитают в больших, часто даже двухкомнатных вольерах с едой, водой и мягким местечком для сна. Похоже, единственное место, где звери сами приходят на обед со своей посудой — академия кинологической службы в провинции Чжэцзян. Местные специалисты считают, томительное ожидание в очереди —отличный способ воспитать в собаках терпение и научить их не сходить с ума при виде вкусняшек. Не знаю, насколько это эффективно, но работникам такое точно по нраву: пёсики сами приходят к месту кормёжки, да ещё и со своей посудой!