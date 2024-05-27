Пожилой пёс не перестаёт улыбаться, ведь у него наконец-то появилась семья

"Бадди прекрасно адаптировался к новой жизни в Великобритании, а его замечательные усыновители присылают нам новости, которые заставляют нас умиляться. Мы счастливы, что он нашёл такой хороший дом, и очень благодарны его новой семье за то, что она открыла своё сердце и свои двери для пожилого пса из Испании", - прокомментировали в приюте.