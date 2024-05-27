Пожилой пёс не перестаёт улыбаться, ведь у него наконец-то появилась семья

Бадди попал в приют в октябре 2023 года, когда полиция заметила, как прохожие избивают его палкой. Многие жители Испании стараются помочь уличным собакам, но есть и те, кто воспринимает их как вредителей и обузу.
Полицейские забрали четвероногого с улицы
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Мы не знаем, как долго Бадди жил на улице, но он был в ужасном состоянии. Помимо побоев, у этого ласкового животного было много клещей, чесотка и инфекция внутреннего уха.
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Благодаря заботе ветеринаров и Сони, руководителя организации Animals Help, приюта в Галисии, Испания, Бадди получил медицинскую помощь и любовь, в которых так нуждался
Помимо обработки от блох, псу назначили антибиотики на 15 дней. Ветеринар также закапал ему в уши сильный антибиотик. В какой-то момент Бадди потерял много шерсти и даже кожи.
Сейчас он в целости и сохранности, наслаждается заслуженной пенсией в любящей семье в новой стране
Соня лично или по видеосвязи проверяет условия проживания семьи, которая готова забрать питомца.
"Мы провели виртуальную проверку дома в субботу, на следующей неделе нашлось место на транспорте, и Бадди прибыл в Великобританию всего через 7 дней после подтверждения заявки".
Хозяева Бадди искали компаньона для своей пожилой собаки. Пёс путешествовал с Wawapets, опытной компанией по перевозке собак.
Он очень быстро освоился в доме.
"Бадди прекрасно адаптировался к новой жизни в Великобритании, а его замечательные усыновители присылают нам новости, которые заставляют нас умиляться. Мы счастливы, что он нашёл такой хороший дом, и очень благодарны его новой семье за то, что она открыла своё сердце и свои двери для пожилого пса из Испании", - прокомментировали в приюте.
История Бадди доказывает, что пожилые собаки могут обрести счастье и второй шанс на лучшую жизнь
Большое количество бездомных собак в Испании обусловлено несколькими факторами. Кастрация и стерилизация здесь не так широко распространены. По оценкам, ежегодно в стране бросают около 300000 животных, треть из них подвергается эвтаназии. Охотники массово убивают или бросают умирать собак породы гальго после закрытия сезона. Благотворительные организации спасают животных и всегда готовы помочь с их переездом в другую страну.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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