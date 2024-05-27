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Пожилой пёс не перестаёт улыбаться, ведь у него наконец-то появилась семья

Пожилой пёс не перестаёт улыбаться, ведь у него наконец-то появилась семья

Автор:
27 мая 2024 08:26
Сообщество : Животные
Метки: Испания   Пёс   бадди   животные   история   собака   
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Бадди попал в приют в октябре 2023 года, когда полиция заметила, как прохожие избивают его палкой. Многие жители Испании стараются помочь уличным собакам, но есть и те, кто воспринимает их как вредителей и обузу.

Мы не знаем, как долго Бадди жил на улице, но он был в ужасном состоянии. Помимо побоев, у этого ласкового животного было много клещей, чесотка и инфекция внутреннего уха.

Помимо обработки от блох, псу назначили антибиотики на 15 дней. Ветеринар также закапал ему в уши сильный антибиотик. В какой-то момент Бадди потерял много шерсти и даже кожи.

Соня лично или по видеосвязи проверяет условия проживания семьи, которая готова забрать питомца.

"Мы провели виртуальную проверку дома в субботу, на следующей неделе нашлось место на транспорте, и Бадди прибыл в Великобританию всего через 7 дней после подтверждения заявки".


Хозяева Бадди искали компаньона для своей пожилой собаки. Пёс путешествовал с Wawapets, опытной компанией по перевозке собак.

Он очень быстро освоился в доме.

"Бадди прекрасно адаптировался к новой жизни в Великобритании, а его замечательные усыновители присылают нам новости, которые заставляют нас умиляться. Мы счастливы, что он нашёл такой хороший дом, и очень благодарны его новой семье за то, что она открыла своё сердце и свои двери для пожилого пса из Испании", - прокомментировали в приюте.

Большое количество бездомных собак в Испании обусловлено несколькими факторами. Кастрация и стерилизация здесь не так широко распространены. По оценкам, ежегодно в стране бросают около 300000 животных, треть из них подвергается эвтаназии. Охотники массово убивают или бросают умирать собак породы гальго после закрытия сезона. Благотворительные организации спасают животных и всегда готовы помочь с их переездом в другую страну.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   Пёс   бадди   животные   история   собака   
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Slonyash Полчаса назад
Добрый пост!
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Дмитрий 7 минут назад
Старые или молодые, для них как и для людей важно понимать,что они нужны. Очень уважаю людей, которые занимаются приютами, забирают с улиц животных и дают им хотя бы минимальный уровень жизни. А ещё больше уважаю тех кто может забрать из приюта животное к себе.
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Fuchsia
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