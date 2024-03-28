Люди из тайги, которые живут в сотнях километров от цивилизации, показали, как устроен их быт

До этого я несколько раз была в стойбищах у ханты на Ямале. И полной неожиданностью оказалось, что тут быт устроен совершенно по-другому.

Зимнее стойбище устроено рядом с рекой, в которой рыбачат в холодное время года, а летнее — рядом с озером для летней рыбалки, там, где местность лучше продувается ветром и меньше комаров. Вот между этими двумя стойбищами и переезжают дважды в год. Всё. Никаких длинных переездов на 1000 километров, как это принято у тех ханты, которые живут в тундре и кочуют вместе со своими чумами и оленями.