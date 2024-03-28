Люди из тайги, которые живут в сотнях километров от цивилизации, показали, как устроен их быт

Здесь нет телевизора, они почти не смотрят новости, не ходят в супермаркеты и не заказывают еду на дом. Нет электричества, канализации и водопровода. Вообще почти ничего нет, кроме тайги и тех, кто в ней живет. Нет ничего, что мы привыкли ассоциировать с комфортом. Тем не менее, люди, которые живут в этой глуши, вполне счастливы, смогли обустроить свой быт и неплохо живут среди тайги в окружении рек, озёр, болот и диких зверей.
Чтобы добраться до стойбища, мне пришлось проехать около 200 км от Сургута на автомобиле, а потом ещё минут 40 на снегоходах. По-другому сюда не попасть.
На небольшой поляне в лесу стоит несколько построек — жилых изб. В одной живёт пожилая мать хозяина, ну а в другой избушке — он сам с женой. Плюс, есть ещё несколько вспомогательных построек и лабазов для хранения продуктов.
Жилая изба — это по сути деревянный сруб-пятистенок с низким потолком и несколькими окнами. Но обязательно с небольшим предбанником. Он выполняет роль дополнительной защиты от холода, ну и можно всякие вещи складывать.
Изначально внутри было одно общее пространство без стен и с установленной печкой. Но сейчас для удобства и комфорта делают внутреннюю стену, которая отделяет жилое помещение от "кухни".
Еду готовят на дровяной печке, она же отапливает всё пространство. А вот мебели почти нет. Только несколько полок и крючки на стенах для одежды.
Спят на небольшом деревянном помосте, на которые укладывают тюфяки и покрывала. Это же место используется в качестве дивана для отдыха. Из всей мебели — только невысокий стол, пара стульев и шкафчиков на кухне.
Электричество от генератора, который заводят на несколько часов в сутки. Но лампочки в избе протянуты и подключены к аккумулятору. А бензин привозят на снегоходах из ближайшего посёлка. Ехать примерно час.
Самое удивительное, что в избушке я заметила холодильник. Но зимой он выполняет просто роль шкафа — холода и на улице достаточно. Ну а летом его иногда включают от генератора.
Кстати, большой холодильник тоже есть. Это постройка, сделанная по типу термоса, — доски, между которых набит мох. Внутрь этого холодильника зимой набивают снег и складывают продукты. Снег не тает практически до августа. А там уже и новая зима, и новый снег появляется.
Самое основное, что надо понимать, — я попала в гости именно к лесным ханты. В отличие от тундровых, которые живут в тундре и владеют огромными стадами оленей, эти люди почти не кочуют. Тундровые ханты (их ещё называют оленными) переезжают с места на место около 100 раз в год. А у лесных ханты всего два стойбища — летнее и зимнее. Причём они находятся буквально в 15 километрах друг от друга.
По данным переписи населения 2010 года, в России насчитывалось около 31 тысячи ханты. Большая часть – порядка 60 % – проживает в Югре, около трети – на Ямале и совсем немного – на юге Тюменского региона и в Томской области.
Сейчас традиционный образ жизни в ХМАО ведут около 1000 ханты, остальные переехали в города.
До этого я несколько раз была в стойбищах у ханты на Ямале. И полной неожиданностью оказалось, что тут быт устроен совершенно по-другому.
Зимнее стойбище устроено рядом с рекой, в которой рыбачат в холодное время года, а летнее — рядом с озером для летней рыбалки, там, где местность лучше продувается ветром и меньше комаров. Вот между этими двумя стойбищами и переезжают дважды в год. Всё. Никаких длинных переездов на 1000 километров, как это принято у тех ханты, которые живут в тундре и кочуют вместе со своими чумами и оленями.
В тайге хватает дров, грибов, ягод, кедровых шишек, можно охотиться и ловить рыбу, поэтому нет необходимости содержать огромные стада оленей. Оленей держат, но стада совсем небольшие — меньше сотни голов. Олени на свободном выпасе, а к стойбищу приходят для того чтобы полизать соль или для защиты от насекомых. Летом ханты разводят костры и окуривают стадо дымом.
Само жильё тоже сильно отличается. Тут нет чумов. Так как лесные ханты живут практически на одном месте, то и жилище себе строят капитальное. Правда, до ближайшего магазина приходится добираться несколько часов.
Вы можете задать резонный вопрос: "А где же санузлы?" А в лесу. Тут никаких изысков. Ну а чтобы помыться, можно просто погреть воду в ведре и использовать тазик.
Самое удивительное, что эти люди так живут не потому, что у них нет возможности переехать в поселок, а потому, что тайга — их дом. Это их земля и места их предков. Почти у каждой семьи есть квартиры в посёлках, но они выбирают вот такую свободу.
А вы бы смогли так жить без цивилизации?
Источник:
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Это как- "почти"?, если вообще нет телевизора? Вот так?:
окна высоченные, зимой через них теплопотери.
либо зимы у них теплые, либо это [мат] для туристов