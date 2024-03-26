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Скрины из соцсетей&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Скрины из соцсетей            

Автор:
26 марта 2024 09:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2129
25
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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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28  комментариев
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12k
Самка Хорька 4 часа назад
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Хрень какая-то. Где Гаечка?!
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14k
KotSkripaley 2 часа назад
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Не увидит, и не захочет ибо:
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14k
KotSkripaley 2 часа назад
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Сколько товаров на Авито продал, заметил, что самые трусливые тетки это толстухи, свинка в тачке сидит, а на встречу каблука посылает.
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2k
Victor 3 часа назад
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Тот что слева читает: "Акция!!! Купи 2 пиццы - третья бесплатно!"
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2k
Victor 3 часа назад
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Потому что первый парень трындит. Сам типа сделал
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634
Михаил 3 часа назад
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В каменной соли нет добавок
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2k
Victor 3 часа назад
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Через 9 месяцев так и надуло
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2k
Victor 3 часа назад
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Надо было без футболки сфотографироваться
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2k
Victor 3 часа назад
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Ну гидропресс (домкрат) у меня есть. Алмаз где взять?
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27k
Sheir 3 часа назад
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Да что там "три корчки". Как вспомню рацион питания в лихие девяностые-чешуя дыбом встает, и жвалы судорога сводит.
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19k
banzai7 3 часа назад
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Каждые два года происходит какая-то хрень, когда люди сметают с полок магазинов соль и туалетную бумагу.
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7k
Roman 4 часа назад
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Поколупаешь ложкой слежавшуюся в камень - поймёшь.
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35k
Korolev 4 часа назад
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Антислеживающий агент Е536
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6k
Дмитрий ! 4 часа назад
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Компонент от слеживаемости имеет срок годности 3 года.
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6k
Дмитрий ! 4 часа назад
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