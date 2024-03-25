Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?

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Кроме иронии здесь ещё есть тараканы, плесень и немного полезных советов. Кстати, если в вашей семье растёт диайвайщик, то ему точно понравится.
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Автор, кто тебя учил такому переводу?
Тупизной .