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Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?

Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?

Автор:
25 марта 2024 20:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   ирония   подборка   сарказм   
5117
16
Кроме иронии здесь ещё есть тараканы, плесень и немного полезных советов. Кстати, если в вашей семье растёт диайвайщик, то ему точно понравится.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   ирония   подборка   сарказм   
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14  комментариев
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17k
GROMOZEKA 52 минуты назад
« Порадуй диайвайщика»

Автор, кто тебя учил такому переводу?
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22k
Жан Батист Эмануэль Зорг 14 минут назад
Пока смотрел картинки жутко чихал. Таких пыльных баянов давно не завозили.
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17k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Подозреваю, что фото сделано прямо перед очередной «проверкой»

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5k
Kozlodoev 55 минут назад
Не, ну хоть подборка и так себе, но лучше, чем у Никифоридиса. Че-то не видно его, и хвала небесам.
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15
Друг Человека 58 минут назад
Комментарий к фото
Тут два варианта. Либо часы гиганские, либо вибратор очень мелкий не по размеру..
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993
Вик Тор 2 часа назад
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Тупизной .
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631
Olldd 2 часа назад
16. +
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Chupa_Ka_Bra
  • Дата регистрации: 12.09.2016
  • 779 постов (765 в горячем)

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