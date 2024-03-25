Выходки деток: фразы трёхлеток, которые проверяют нервы родителей на прочность

1970
14
Говорят, что 3 года - самый сложный период для родителей, потому что в это время детки порой ведут себя истерично. Родители поделились историями и фразами любимых детей, которые готовы вывести из себя кого угодно.
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