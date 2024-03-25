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Выходки деток: фразы трёхлеток, которые проверяют нервы родителей на прочность

Выходки деток: фразы трёхлеток, которые проверяют нервы родителей на прочность

Автор:
25 марта 2024 20:35
Сообщество : Юмор
Метки: дети   детки   детки жгут   забавно   трехлетки   фото   
1970
14

Говорят, что 3 года - самый сложный период для родителей, потому что в это время детки порой ведут себя истерично. Родители поделились историями и фразами любимых детей, которые готовы вывести из себя кого угодно.

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Метки: дети   детки   детки жгут   забавно   трехлетки   фото   
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11  комментариев
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32k
Axel 2 часа назад
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LET 48 минут назад
У меня младшему как раз 3 года. И он нормальный. В отличии от вышеперечисленных.
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Егор Час назад
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Александр Ломовицкий Час назад
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Babangdida 2 часа назад
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Axel 2 часа назад
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Axel 2 часа назад
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Axel 2 часа назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1551 пост (1507 в горячем)

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