17 выходок детей, которые заставили родителей знатно похохотать

«Ох, уж, эти детки», — умиляясь, приговаривают родители, столкнувшись с очередной выходкой своих чад. И действительно, большинство малышей — те ещё проказники, которых совершенно нельзя оставлять без присмотра. Их воображение и чувство юмора порой способны поставить в тупик и рассмешить до слёз любого взрослого.
И если некоторые проделки можно назвать забавными и милыми, то другие (более изобретательные) порой заставляют родителей потратить немало нервов и денег на ликвидацию их последствий. А пока мамы и папы выясняют, как исправить то, что натворил ребёнок, предлагаем вам от души посмеяться над уже свершившимися проделками юных озорников.
Интересно, кто «обрадовался больше» — родители или продавцы в магазине?
Это как малобюджетный ремейк «Венома».
Ребёнок решил накормить унитаз
Этот малый решил поиграть со стулом, но, кажется, что-то пошло не по плану
Это настоящая катастрофа
Исхитрился
Моя 9-летняя дочь поместила сыр в старую упаковку от гигиенической помады, чтобы есть на уроках
Можно ещё нарезать линеек из вяленой свинины, сделать ластики-мармеластики и йогуртовый ПВА.
Произведение искусства моего 4-летнего ребёнка
Пока это не какашки, я бы считал это солидной победой.
Собаки готовы выступить в качестве клинеров
Проявила самостоятельность и сама себе сделала макияж
Ребёнок решил сам себе приготовить макароны. Приятного аппетита
Хорошо, что проверили прежде, чем смыть
Чувак, ты должен начать лучше пережёвывать пищу.
Нужно же как-то себя развлекать
Старался чудить до победного
Видел, как пара вечеринок заканчивалась таким образом.
Маме всё равно, просто дайте ей поспать
Педикюр, который сделал мне мой ребёнок
Так вкуснее
Тостер пришлось выбросить
Просто сыграйте свадьбу. Вы получите несколько резервных копий в качестве подарка.
Источник:
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Часто тебя так воспитывали?