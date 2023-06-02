17 выходок детей, которые заставили родителей знатно похохотать

И если некоторые проделки можно назвать забавными и милыми, то другие (более изобретательные) порой заставляют родителей потратить немало нервов и денег на ликвидацию их последствий. А пока мамы и папы выясняют, как исправить то, что натворил ребёнок, предлагаем вам от души посмеяться над уже свершившимися проделками юных озорников.

Интересно, кто «обрадовался больше» — родители или продавцы в магазине?