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Демоноподобные лица видят люди с редким заболеванием, которое путают с шизофренией

Демоноподобные лица видят люди с редким заболеванием, которое путают с шизофренией

Автор:
25 марта 2024 19:37
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   восприятие мира   зрение   интересное   лицо   факты   фото   
1148
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Прозопометаморфопсия - состояние, когда у больного меняется восприятие лиц.

Учёные Дартмутского колледжа в США смогли воспроизвести и показать людям, как видят люди с редким заболеванием прозопометаморфопсия или ПМО. Когда-то люди рассказывали, что видят лица, похожие на демонов. Теперь учёные показали, какие именно лица видят особенные люди. Жутковато, конечно.
ПMO — состояние, при котором у человека искажается восприятие лиц. Интересно, что на бумаге или на экране он видит нормальные лица, а вживую - видоизменённые. Учёные провели эксперимент, показали пациенту фотографию на экране компьютера, в то время когда он смотрел на реального человека. Пациент описывал, как он видит человека в реальность, а специалисты подгоняли картинку под описание.

Черты лица вытягивались, а на лбу, щеках и подбородке образовывались глубокие бороздки. Глаза тоже растягивались и становились узкими. При этом человек описывал совершенно точно только внешний вид людей, а не их профессию или характер. Учёные уверены, что ПМО - не психологическое заболевание. Предполагается, что ПМО представляет собой расстройство, затрагивающее зрительную систему, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Исследование было опубликовано в интернете. Пользователи сети заметили, что искажённые лица очень напоминают лица из старых игр. Например, NPC из Morrovind выглядели очень похоже.

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Метки: болезнь   восприятие мира   зрение   интересное   лицо   факты   фото   
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2  комментария
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3k
Rom Час назад
А может всё не так просто )))
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55k
Опиум для народа Час назад
Точно ПМО, не ПГМ? )))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4854 поста (4642 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351428



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