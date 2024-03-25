Демоноподобные лица видят люди с редким заболеванием, которое путают с шизофренией

Учёные Дартмутского колледжа в США смогли воспроизвести и показать людям, как видят люди с редким заболеванием прозопометаморфопсия или ПМО. Когда-то люди рассказывали, что видят лица, похожие на демонов. Теперь учёные показали, какие именно лица видят особенные люди. Жутковато, конечно.

ПMO — состояние, при котором у человека искажается восприятие лиц. Интересно, что на бумаге или на экране он видит нормальные лица, а вживую - видоизменённые. Учёные провели эксперимент, показали пациенту фотографию на экране компьютера, в то время когда он смотрел на реального человека. Пациент описывал, как он видит человека в реальность, а специалисты подгоняли картинку под описание.