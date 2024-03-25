Демоноподобные лица видят люди с редким заболеванием, которое путают с шизофренией

Прозопометаморфопсия - состояние, когда у больного меняется восприятие лиц.
Учёные Дартмутского колледжа в США смогли воспроизвести и показать людям, как видят люди с редким заболеванием прозопометаморфопсия или ПМО. Когда-то люди рассказывали, что видят лица, похожие на демонов. Теперь учёные показали, какие именно лица видят особенные люди. Жутковато, конечно.
ПMO — состояние, при котором у человека искажается восприятие лиц. Интересно, что на бумаге или на экране он видит нормальные лица, а вживую - видоизменённые. Учёные провели эксперимент, показали пациенту фотографию на экране компьютера, в то время когда он смотрел на реального человека. Пациент описывал, как он видит человека в реальность, а специалисты подгоняли картинку под описание.
Черты лица вытягивались, а на лбу, щеках и подбородке образовывались глубокие бороздки. Глаза тоже растягивались и становились узкими. При этом человек описывал совершенно точно только внешний вид людей, а не их профессию или характер. Учёные уверены, что ПМО - не психологическое заболевание. Предполагается, что ПМО представляет собой расстройство, затрагивающее зрительную систему, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.
Исследование было опубликовано в интернете. Пользователи сети заметили, что искажённые лица очень напоминают лица из старых игр. Например, NPC из Morrovind выглядели очень похоже.
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