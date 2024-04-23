Дерзкие воры обчистили магазин на глазах у покупателей

В Сеть попали кадры наглого грабежа в столице Великобритании. Два преступника средь бела дня вынесли товары из магазина Boots, расположенного в нескольких метрах от полицейского участка.
Подельники зашли в магазин Boots на Стейшн-роуд, Чингфорд, и стали бросать товары с полок в большие чёрные спортивные сумки.
Беспомощный кассир только наблюдал за происходящим. Один из покупателей вызвал полицию.
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На 14-секундном видео слышно, как женщина сообщает в полицию о краже в магазине.
Она говорит: "Вы можете приехать на Стейшн-роуд? Здесь люди воруют".
И добавила: "Они бьют персонал. Приезжайте скорее".
В Великобритании бушует "эпидемия магазинных краж": за 12 месяцев было зарегистрировано 365164 случая.
Кражи обходятся ритейлерам примерно в 1 млрд фунтов стерлингов в год, причём за последние шесть лет число хищений увеличилось более чем в два раза.
Британская сеть Tesco была вынуждена поставить противокражные бирки на корзины. Этот шаг привёл в недоумение одного из покупателей.
45-летний Джеймс Бич рассказал: "Я не поверил, когда увидел, что они прикрепили бирки на корзины. Разве это остановит воров?"
В начале этого месяца 37-летняя Джолин Мохан вынесла из супермаркета Tesco в Хэмптоне 4 бутылки водки на сумму 96 фунтов стерлингов. Сотрудники побежали за ней на парковку, но воровка стала угрожать им иглой.
На записях с камер видеонаблюдения женщина выбирает бутылки с выпивкой и кладёт их в сумку, а затем прикрывает добычу верхней одеждой и выходит из магазина.
Трое сотрудников окружили Моган на парковке, но она отказалась отдать товар. Когда одна из работниц попыталась выхватить бутылки из сумки, Моган ударила её в лицо.
Преступница предстала перед судом и отправилась в тюрьму на 12 недель.
Другой пройдоха за два захода украл 14 упаковок мяса из магазина Co-op в Питерборо, а через пять дней вернулся снова.
36-летний Марк Мосс вынес продукты на сумму 100 фунтов стерлингов. В январе этого года мужчина получил условный срок за 16 краж, теперь его отправят за решётку.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не кража, это реклама нового магазина бесплатных товаров. Ведь там жизнь на столько хороша (по их заявлениям), что излишки товаров просто девать некуда. Кстати позже, эти ребята вернуться в свой арендованный замок и будут требовать у хозяина, чтоб тот поднял ренту! )))
А мы завидуем и продолжаем есть ежей.