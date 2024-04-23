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Дерзкие воры обчистили магазин на глазах у покупателей

Дерзкие воры обчистили магазин на глазах у покупателей

Автор:
23 апреля 2024 10:42
Сообщество : Криминал
Метки: Великобритания   вор   кража   лондон   магазин   преступник   
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В Сеть попали кадры наглого грабежа в столице Великобритании. Два преступника средь бела дня вынесли товары из магазина Boots, расположенного в нескольких метрах от полицейского участка.

Подельники зашли в магазин Boots на Стейшн-роуд, Чингфорд, и стали бросать товары с полок в большие чёрные спортивные сумки.

Беспомощный кассир только наблюдал за происходящим. Один из покупателей вызвал полицию.


На 14-секундном видео слышно, как женщина сообщает в полицию о краже в магазине.

Она говорит: "Вы можете приехать на Стейшн-роуд? Здесь люди воруют".

И добавила: "Они бьют персонал. Приезжайте скорее".

В Великобритании бушует "эпидемия магазинных краж": за 12 месяцев было зарегистрировано 365164 случая.

Кражи обходятся ритейлерам примерно в 1 млрд фунтов стерлингов в год, причём за последние шесть лет число хищений увеличилось более чем в два раза.

Британская сеть Tesco была вынуждена поставить противокражные бирки на корзины. Этот шаг привёл в недоумение одного из покупателей.

45-летний Джеймс Бич рассказал: "Я не поверил, когда увидел, что они прикрепили бирки на корзины. Разве это остановит воров?"

В начале этого месяца 37-летняя Джолин Мохан вынесла из супермаркета Tesco в Хэмптоне 4 бутылки водки на сумму 96 фунтов стерлингов. Сотрудники побежали за ней на парковку, но воровка стала угрожать им иглой.

На записях с камер видеонаблюдения женщина выбирает бутылки с выпивкой и кладёт их в сумку, а затем прикрывает добычу верхней одеждой и выходит из магазина.

Трое сотрудников окружили Моган на парковке, но она отказалась отдать товар. Когда одна из работниц попыталась выхватить бутылки из сумки, Моган ударила её в лицо.

Преступница предстала перед судом и отправилась в тюрьму на 12 недель.

Другой пройдоха за два захода украл 14 упаковок мяса из магазина Co-op в Питерборо, а через пять дней вернулся снова.

36-летний Марк Мосс вынес продукты на сумму 100 фунтов стерлингов. В январе этого года мужчина получил условный срок за 16 краж, теперь его отправят за решётку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   вор   кража   лондон   магазин   преступник   
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7k
Трям 2 часа назад
Вброс!
Это не кража, это реклама нового магазина бесплатных товаров. Ведь там жизнь на столько хороша (по их заявлениям), что излишки товаров просто девать некуда. Кстати позже, эти ребята вернуться в свой арендованный замок и будут требовать у хозяина, чтоб тот поднял ренту! )))
А мы завидуем и продолжаем есть ежей.
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18k
Majul Час назад
Оплот демократии! "лучшая" страна в мире! Где там либшиза с воплями "это другое" и "вы за МКАД выйдите"?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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