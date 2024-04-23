Дерзкие воры обчистили магазин на глазах у покупателей

Британская сеть Tesco была вынуждена поставить противокражные бирки на корзины. Этот шаг привёл в недоумение одного из покупателей.

45-летний Джеймс Бич рассказал: "Я не поверил, когда увидел, что они прикрепили бирки на корзины. Разве это остановит воров?"