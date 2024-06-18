Затонувшее старинное судно с сокровищами нашли на дне Ладоги

Команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION нашла затонувшее финляндское судно на дне Ладожского озера.
Корабль конца 19 начала 20-го века находился на глубине 34 метра. Затонул он, скорее всего, из-за взрыва внутри судна. Ударной волной снесло рубку, а на палубе лежит нактоуз(ящик, в котором расположен судовой компас), телеграф и штурвал.
— Проплыв в трюм, я увидел керамическую чашку, приподнял столешницу, там оказалось еще несколько. Взял в руки одну из них, чтобы рассмотреть. Обычные керамические изделия, вероятно, выполнены на гончарном круге, на дне слой ила. Я попытался промыть чашку, качнул ее и увидел на дне камешки, нежно-белого цвета с перламутровым блеском, размером с горох, только не круглые, а продолговатые, овальные даже. Наверное, это жемчужины, точно скажут уже специалисты — рассказал дайвер 1XPEDITION Олег Шабуня.
С двух сторон корабля нарисован хорошо различаемый символ — «Левиафан». Считается, что он символизирует могущество, силу и необузданную природу.
— Это навело нас на мысль, что, возможно, это и пиратское судно. Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью? Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно, — поделился координатор центра 1XPEDITION Сергей Куликов.
На затонувшем корабле дайверам удалось найти корабельный колокол, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и кирпичи от камина с надписями — HOGANAS.
— Нечастая разновидность огнеупорного силикатного кирпича произведенного на юге Швеции в деревне HOGANAS провинции Скане, находящейся в 20 км от г. Хельсинборга. Благодаря совместным залежам угля и глины в 1832 году было начато производство кирпича и керамики. У Великого княжества Финляндского не было таможенной границы с Европой и кирпич из Швеции было привезти проще и дешевле, чем из России. — поделился участник краеведческого клуба из Питкяранты Павел Илатовский.
Найденные сокровища, фото и видеосъемка отправится в центр подводного наследия ИА РАН для дальнейшего изучения. Позже ученые смогут рассказать больше об истории этого загадочного судна.
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