Затонувшее старинное судно с сокровищами нашли на дне Ладоги

Корабль конца 19 начала 20-го века находился на глубине 34 метра. Затонул он, скорее всего, из-за взрыва внутри судна. Ударной волной снесло рубку, а на палубе лежит нактоуз(ящик, в котором расположен судовой компас), телеграф и штурвал.

— Проплыв в трюм, я увидел керамическую чашку, приподнял столешницу, там оказалось еще несколько. Взял в руки одну из них, чтобы рассмотреть. Обычные керамические изделия, вероятно, выполнены на гончарном круге, на дне слой ила. Я попытался промыть чашку, качнул ее и увидел на дне камешки, нежно-белого цвета с перламутровым блеском, размером с горох, только не круглые, а продолговатые, овальные даже. Наверное, это жемчужины, точно скажут уже специалисты — рассказал дайвер 1XPEDITION Олег Шабуня.

