В Польше нашли сокровища мошенника-отшельника

Клад в виде монет, связанный с печально известным в Польше мошенником-отшельником Антонием Ячевским, был обнаружен в Еленёвских горах на юге центральной Польши.
Археологи из Свентокшиской исследовательской группы проводили раскопки в Еленевском горном массиве, расположенном на юге центральной части Польши. В июне 2022 года, получив разрешение от службы охраны памятников Свентокшиского воеводства, они приступили к поискам следов легендарного клада, который, по преданию, спрятал отшельник Антони Ячевски, обманувший сотни людей.
В конце 17 – начале 18 века в Польше, как и во многих других европейских странах, свирепствовала эпидемия чумы. Это было время отчаяния и страха, когда люди искали спасения во всём, в том числе и в религии. Иногда этим пользовались мошенники, которые пытались нажиться на чужом горе. Одним из таких авантюристов был Антони Ячевский.
Почти два года о кладе умалчивали, чтобы тщательно его изучить
В мае 1708 года он построил монашеский скит в Свентокшиских горах. Ячевский утверждал, что получил силу исцелять больных от самой Девы Марии, которая якобы жила там вместе с ним. Это было время, когда люди были особенно уязвимы перед лицом болезни и смерти. Они искали утешения в религии и готовы были поверить в любое чудо, которое могло бы спасти их от страданий. Ячевский умело играл на чувствах людей, предлагая им надежду на исцеление.
Люди верили ему и приходили в его скит в надежде на чудо. Вскоре его промысел стал весьма успешным. Пожертвования поступали в большом количестве, и у него оказалось так много денег и украшений, что пришлось нанять вооружённую охрану. Это привело к ещё одному неприятному факту: его банда грабила паломников и занималась набегами на близлежащие поместья.
В конце концов местная знать потребовала арестовать Ячевского, и епископ Кракова заключил его в тюрьму. Однако вскоре он сбежал и вернулся в свой скит в горах, где продолжал заниматься мошенничеством. Он не пытался скрываться и, похоже, имел молчаливое одобрение папских властей.
Казалось бы уже стоило остановится. Денег на всю оставшуюся жизнь он заработал. Можно было залечь на дно и жить припеваючи. Но жадность взяла свое и в конечном итоге он снова вызвал недовольство влиятельных людей. В 1712 году его вновь арестовали и предали суду епископального суда Кракова. Ячевский был признан виновным и приговорён к пожизненному заключению в крепости Ченстохова.
В ходе раскопок исследователи нашли несколько групп закопанных серебряных и золотых монет, датируемых первой половиной 17 века - началом 18 века. Среди найденных монет были орты, шестёрки, крайкары, копейки (известные как «слезинки») и другие. Особое внимание привлекает гамбургский дукат 1648 года с изображением Мадонны с Младенцем. Монета была проколота по краю и возможно ее использовали в качестве медальона.
Монеты хранившиеся у Свентокшиской исследовательской группы, были переданы в историко-археологический музей в Островце-Свентокшиском.
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