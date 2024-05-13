В Польше нашли сокровища мошенника-отшельника

Почти два года о кладе умалчивали, чтобы тщательно его изучить

В мае 1708 года он построил монашеский скит в Свентокшиских горах. Ячевский утверждал, что получил силу исцелять больных от самой Девы Марии, которая якобы жила там вместе с ним. Это было время, когда люди были особенно уязвимы перед лицом болезни и смерти. Они искали утешения в религии и готовы были поверить в любое чудо, которое могло бы спасти их от страданий. Ячевский умело играл на чувствах людей, предлагая им надежду на исцеление.