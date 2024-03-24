«Назад в будущее» Одиннадцать интересных фактов о фильме

Ранний набросок потокового накопителя

Финал истории полностью отличался от того, что мы увидели в фильме. Чтобы найти недостающую для путешествия во времени энергию, Док и Марти отправлялась на полигон в Неваду, где проводились ядерные испытания. Для защиты от радиации главный герой залезал в свинцовый холодильник и ждал атомного взрыва, который отправлял его назад в будущее. Что ж, теперь вы знаете, откуда создатели «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» позаимствовали, пожалуй, самую известную (и уж точно самую спорную) сцену фильма.

После того, как в сценарий был добавлен «Делореан», финал был модифицирован таким образом, что Марти направлял машину в эпицентр ядерного взрыва. Вот раскадровки этого эпизода который также остался на бумаге

Вернувшись в настоящее, Марти понял, что его действия изменили ход истории. Док из прошлого разгадал состав секретного ингредиента и в результате создал массу изобретений (летающие автомобили, роботы и т. п.), перевернувших мир. Что касается Джорджа Макфлая, он стал успешным боксёром. Но главное, после зажигательного исполнения героем песни Johny B. Goode учителя вызвали полицию, чтобы пресечь школьные беспорядки. Из-за этого по какой-то странной логике рок-н-ролл так и не был изобретён. Так что теперь Марти знает, чем будет заниматься в этом дивном новом мире.

Я уже как-то это говорил и теперь повторю ещё раз. Ранний сценарий «Назад в будущее» очень серьёзно уступал фильму практически по всем статьям — по шуткам, персонажам, запоминающимся моментам. Изначальная версия Марти тоже совершенно не радовала — он представал жадным, истеричным и, откровенно говоря, не слишком сообразительным типом, которому не особо-то хотелось сопереживать. Так что, возможно, и к лучшему, что изначально Голливуд не проявил к работе особого интереса. Это дало Земекису и Гейлу возможность как следует доработать сюжет и отполировать сценарий.



«Назад в будущее» появилось благодаря неожиданному успеху «Романа с камнем»

К моменту написания «Назад в будущее» у Роберта Земекиса и Боба Гейла сложилась репутация людей, которые вроде как создают хорошие сценарии, но снятые по ним фильмы в итоге не пользуются успехом. В активе друзей было две полнометражные ленты. И обе провалились в прокате. Неудивительно, что, несмотря на все старания, им не удалось запустить кино в производство.