«Назад в будущее» Одиннадцать интересных фактов о фильме

В любом случае, Сильвестри блестяще справился с заданием. Кстати, это именно он посоветовал создателям группу Huey Lewis and the News, которая написала песню для фильма. Правда, её первый вариант не устроил студию, зато вторым оказался The Power of Love.



«Назад в будущее» стало самым кассовым фильмом 1985 года

Далеко не все создатели картины верили в то, что их ждет успех. Тот же Земекис считал, что маркетинг, откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Ну, в самом деле, какие родители пойдут на фильм с детьми, если его слоган — «Говорите, моя мама в меня втюрилась?». Ещё одной проблемой стало то, что из-за все тех же «Семейных уз» Майкл Дж. Фокс не мог участвовать в промокампании.